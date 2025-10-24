Herbert Grönemeyer ist mit einem „Unplugged“-Album zurück, kann sich damit aber keinen Charts-Sieg sichern. Vor ihm liegt der Rapper SSIO - und eine Rocklegende. Und was macht eigentlich Taylor Swift?

Mit seinem fünften Album „Alles oder nix“ landet SSIO direkt an der Chartspitze. (Archivbild)

Baden-Baden - Mit seinem Mix aus Deutsch-Rap und ironischer Inszenierung hat sich der Musiker SSIO eine große Fangemeinde aufgebaut - so groß, dass er diese Woche noch vor Herbert Grönemeyer auf Platz eins der Albumcharts einsteigt. Mit seinem fünften Album „Alles oder nix“ landet der 36-jährige Rapper aus Bonn direkt an der Spitze.

Dahinter steigt Pink-Floyd-Gitarrist David Gilmour mit „Luck And Strange“ ein. Herbert Grönemeyer, der gerade eine neue Version seines „Unplugged“-Albums herausgebracht hat, schafft es auf Rang drei. 1995 war er mit seinem ersten „Unplugged“-Werk auf Platz sechs gelandet, wie GfK Entertainment als Ermittler der offiziellen deutschen Charts mitteilte.

Auf „Unplugged 2 - Von allem anders“ sind Songs zu hören, die nach 1995 erschienen sind, darunter Grönemeyers wohl bekanntestes Lied „Mensch“ oder „Der Weg“.

Dauerbrenner in den Single-Charts

Rang vier belegt diese Woche die schwedische Metalband Sabaton mit „Legends“ - vor Taylor Swift, die mit ihrem Album „The Life Of A Showgirl“ von der Zwei auf die Fünf rutscht.

In den Single-Charts liegt die US-Amerikanerin aber weiter vorn - mit ihrer Single „The Fate Of Ophelia“. Dahinter platziert sich, ebenfalls wie in der Vorwoche, „Golden“ aus dem Soundtrack des Films „KPop Demon Hunters“. Platz drei sichert sich diese Woche Alex Warren mit „Ordinary“.

Superstar Swift landet mit „Opalite“ einen weiteren Hit in den Top 5 der Single-Charts - vor den Neueinsteigern Jazeek & Luciano mit „Ma Shawty“.