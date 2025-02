Baden-Baden - Deutschlands aktueller weiblicher Superstar Shirin David ist in Sachen Nummer-eins-Hits erfahren: Satte sieben Mal landete die 29-Jährige mit ihren Singles bereits an der Spitze. Ihr drittes Album „Schlau aber blond“ ist nun auch auf Platz eins der Deutschen Album-Charts eingestiegen, wie GfK Entertainment mitteilte. Die Spitzenposition hatte die Sängerin bereits mit ihrem Album „Supersize“ aus dem Jahr 2019 erreicht.

Auf Platz zwei der Album-Charts landet in dieser Woche die Hamburger Band Tocotronic mit ihrem neuen Album „Golden Years“ und verdrängt damit Roland Kaiser mit „Marathon“ auf Platz drei. Dahinter folgen Sabrina Carpenter mit „Short N' Sweet“ und Kendrick Lamar mit seinem aktuellen Studioalbum „GNX“.

In den Singles-Charts wurden die ersten drei Plätze erfolgreich verteidigt: Der bayerische Liedermacher Oimara bleibt mit „Wackelkontakt“ die Nummer eins, gefolgt von dem Berliner Popsänger Zartmann mit „Tau mich auf“ und ROSÉ & Bruno Mars mit ihrem Hit „APT.“. Dahinter klettert Kendrick Lamars „Not Like Us“ von Platz sieben auf vier. Auf Platz fünf landen in dieser Woche Lady Gaga & Bruno Mars mit „Die With A Smile“.