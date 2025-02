Halle (Saale).- Die bekannte DDR-Band Silly ist seit dem 7. Februar bis zum 14. September 2025 erneut auf Tour. Mit dabei sind Sängerin Julia Neigel, der ehemalige "City"-Sänger Toni Krahl, Bassist Hans-Jürgen Reznicek, Keyboarder und Klavierspieler Ritchie Barton, Schlagzeuger Ronny Dehn sowie Urgestein Uwe Hassbecker als Gitarrist. Der Sohn Daniel von Uwe Hassbecker ergänzt die Band mit einem neuen Cello- und Akkordeon-Sound. Die "Elektroakustik-Tour" 2025 ist in fast allen Städten schon ausverkauft.

Doch jetzt meldet sich die Band mit schlechten Neuigkeiten für alle Fans, die sich schon auf die Konzerte in der kommenden Woche gefreut haben: „Liebe Fans, auch uns hat leider die aktuelle Erkältungswelle nun eingeholt, sodass wir zu unserem großen Bedauern die kommenden sechs Shows auf andere Termine verlegen müssen“, teilte die Band mit.

Betroffen sind Auftritte am Dienstagabend im Dresdner Kulturpalast, am Mittwoch in Potsdam und an den folgenden Tagen in Bautzen, Zwickau und Hof sowie am 24. Februar erneut in Dresden. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit und über Ersatztermine soll zeitnah informiert werden.

Silly ist jung geblieben

Die Berliner Kultband Silly gehört zwar schon der älteren Generation an, aber die Musiker sind offenbar nicht müde geworden - auch, wenn sie aktuell von der Erkältungswelle im Zaum gehalten werden.

Julia Neigel sagt, laut Nordkurier, über Toni Kahl: "Er springt wie ein junger Mann auf der Bühne herum, hat Energie wie ein junger Mensch. Wenn man es nicht wüsste, würde man gar nicht auf sein Alter achten. Er ist agil, fit und er hat die gleiche charismatische Agilität wie schon immer."

Besonderer Song "Tamara" begeistert Zuschauer

Freuen dürfen sich Konzertbesucher vor allem auf das Lied "Tamara", das der verstorbenen Sängerin von Silly - Tamara Danz - gewidmet worden ist. Toni Krahl schrieb den Song, als er noch bei City mitwirkte.

Uwe Hassbecker dazu: "Tamaras größter Wunsch kurz vor ihrem Tod war, dass wir Silly nicht auch noch sterben lassen. Wir haben dafür ein paar Jahre gebraucht. Aber das Warten hat sich gelohnt. Und wir wollten, dass unsere Musik, die wir lieben, weiterlebt."

Wo tritt Silly mit der "Elektroakustik-Tour" 2025 auf?

Silly startete die Elektroakustik-Tour am 7. Februar in Halle im Steintor-Varieté. Die Auftritte bis einschließlich 24. Februar wurden wegen Krankheit verschoben. Danach wird die Band auch in folgenden Städten auftreten:

18.2./24.2.2025 Dresden (Konzertsaal im Kulturpalast, verschoben)

(Konzertsaal im Kulturpalast, verschoben) 19.2.2025 Potsdam (Nikolaisaal, verschoben)

(Nikolaisaal, verschoben) 20.2.2025 Bautzen (Stadthalle Krone, verschoben)

(Stadthalle Krone, verschoben) 21.2.2025 Zwickau (Konzert- und Ballhaus, verschoben)

(Konzert- und Ballhaus, verschoben) 22.2.2025 Hof (Freiheitshalle Hof, verschoben)

(Freiheitshalle Hof, verschoben) 27.2.2025 Neuruppin (Kulturkirche)

(Kulturkirche) 28.2.2025 Osterode (Stadthalle)

(Stadthalle) 1.3.2025 Wernigerode (Harzer Kultur- und Kongresszentrum)

(Harzer Kultur- und Kongresszentrum) 4.3.2025 Leipzig (Gewandhaus)

(Gewandhaus) 7.3.2025 Freiberg (Tivoli Freiberg-Sachsen)

(Tivoli Freiberg-Sachsen) 14.9.2025 Finsterwalde (Kulturweberei)

In welchen Städten sind noch Tickets für die Band Silly erhältlich?

Fast alle Konzerte der Band Silly sind bereits ausverkauft. Aber es gibt in einigen Städten noch Restkarten: Osterode, Freiberg, Finsterwalde.

Die Tickets sind hier erhältlich.

Was kostet ein Ticket für die Elektroakustik-Tour?

Die Ticketpreis für einen Erwachsenen fallen von Stadt zu Stadt etwas unterschiedlich aus. Sie liegen zwischen 60,95 Euro und 66,05 Euro.