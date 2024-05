Er gehört zu den Star-DJs schlechthin und tritt fast nie in Deutschland auf. Doch nun kommt der weltweit bekannte DJ Solomun für ein Konzert in den Osten.

Solomun ist aktuell einer der gefragtesten DJs weltweit. Im September legt er am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig auf.

Leipzig/DUR. Solomun ist aktuell einer der gefragtesten DJs weltweit. Mit seinen House- und Deep-House-Sets begeistert er im Sommer wöchentlich die Party-Urlauber auf Ibiza. Auch der restliche Tourplan des aus Bosnien und Herzegowina stammenden Produzenten liest sich wie eine Weltreise: Belgien, Schweiz, Mexico, USA oder Kroatien - nur Deutschland fehlt hier fast immer. Doch dies ändert sich bald.

Wann kommt DJ-Solomun nach Deutschland?

Am 14. September wird DJ Solomun von 16 bis 22 Uhr in Leipzig auftreten - und das vor einer traumhaften Kulisse. Der 48-Jährige darf dann mit tausenden Menschen vor dem Völkerschlachtdenkmal feiern.

"Wir freuen uns auf eine heiße Show, einen Hauch Ibiza-Vibe und natürlich auch darüber, dass wir Solomun für einen Auftritt im Osten begeistern konnten", erklären die Event-Veranstalter Sebastian Kunz und Adam Cieplak. "Leipzig ist heiß auf diese Art Musik, das haben wir bereits bemerkt, nachdem auch 2022 und 2023 die Tickets für ein elektronisches Open-Air am Völki ausverkauft waren."

Laut der Veranstalter biete Leipzig einen entscheidenden Standortvorteil, da die Stadt sowohl von Berlin als auch von Dresden oder auch München ohne Probleme erreichbar ist.

Solomun in Leipzig: Hier gibt es Tickets

Das Konzert in Leipzig ist lediglich eine von zwei Möglichkeiten, den gefragten Produzenten und DJ in diesem Jahr live in Deutschland zu erleben. Bereits am 22. Juni legt Solomun in Düsseldorf auf. Die Show dort ist jedoch bereits komplett ausverkauft.

Tickets (Eintritt ab 16 Jahren) für das Spektakel sind ab sofort erhältlich. Die Preise beginnen bei 29 Euro und steigern sich im Verlauf des Verkaufs bis auf 65 Euro. Außerdem gibt es auch VIP-Backstage-Pakete für 120 Euro.

Die Veranstalter rechnen bei dem Open-Air am Völkerschlachtdenkmal mit bis zu 15.000 Besuchern.