Nürnberg - Die Sportfreunde Stiller haben überraschend den letzten Tag von Rock im Park in Nürnberg eröffnet. Schon am Vormittag feierten die Musikfans vor der Bühne - und wurden mit Sonne nach zwei verregneten Festivaltagen belohnt. Später sollten bei dem Musikfestival unter anderem die britischen Bands The Prodigy und Bring Me the Horizon sowie die deutsche Rap-Formation K.I.Z auftreten. Allerdings müssen sich die Besucherinnen und Besucher auf weiteren Regen und Windböen einstellen.

Die Veranstalter hatten zum 30. Jubiläum von Rock im Park zwei Überraschungskonzerte am Sonntag angekündigt. „Wie schön, dass ihr so früh am Start seid“, rief Sportfreunde Stiller-Sänger Peter Brugger dem nach zwei langen Festivaltagen schon etwas müdem Publikum zu. Trotzdem sangen, klatschten und tanzten viele mit. Als zusätzliche Überraschung holte sich die Band die Sängerin Soffie und die britische Indie-Rock-Gruppe The Subways auf die Bühne.

Mit fast 90.000 Musikfans und 100 Konzerten auf vier Bühnen ist Rock im Park in diesem Jahr so groß wie nie. Zeitgleich steigt das Zwillingsfestival Rock am Ring in der Eifel, das dieses Jahr zum 40. Mal stattfindet. Dort treten zeitversetzt nahezu dieselben Bands auf.