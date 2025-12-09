Promi-Todesfall US-Musiker Raul Malo gestorben
Als Frontmann der Band The Mavericks wurde Raul Malo berühmt. Jetzt ist er im Alter von 60 Jahren gestorben.
09.12.2025, 17:32
New York - Der US-Musiker Raul Malo ist tot. Der Sänger, der unter anderem als Frontmann der Country-Band The Mavericks berühmt wurde, sei im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf das Management der Band.
Der 1965 im US-Bundesstaat Florida geborene Malo hatte mit den Mavericks und solo musikalische Erfolge gefeiert - unter anderem mit Songs wie „Dance the Night Away“, „All You Ever Do Is Bring Me Down“ und „Moonlight Kiss“. Malo war verheiratet und hatte drei Kinder.