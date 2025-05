Das als öde verschriene Hannover bringt seit Jahrzehnten spannende Musiker hervor, etwa die Scorpions oder Fury in the Slaughterhouse. Hat Jeremias auch das Potenzial für solch eine Karriere?

Hannover - Ein Konzert in der Elbphilharmonie, eine Neuaufnahme von „Mambo“ zusammen mit Herbert Grönemeyer, schon jetzt ausverkaufte Hallen für die Tour im Herbst: Die junge Indieband Jeremias hat sich innerhalb kurzer Zeit in die erste Liga des Deutschpops gespielt.

Mit poetischen Texten und modernem Sound spiegeln die vier Musiker aus Hannover das Lebensgefühl der Generation Z. In ihren Songs geht es oft um Aufbruch, Sehnsüchte, Lebenslust und Liebeskummer. „Trust“, also Vertrauen, lautet der Titel des dritten Albums, das am 30. Mai erscheint.

So klingt es:

„Trust“ knüpft an den Vorgänger „Von Wind und Anonymität“ (2023) an. Die zwölf Songs sind geprägt von Jeremias Heimbach (24) und seiner besonderen Art zu singen: mit viel Gefühl, aber ohne übertriebenes Pathos. Sechs der zwölf neuen Songs wurden bereits als Singles veröffentlicht. Unter ihnen hat vor allem die Ballade „Meer“ das Zeug, ein Klassiker zu werden. Hier stimmen Musik, Text, Gefühl. Rund 1,8 Millionen Mal wurde das Video bis Ende Mai auf YouTube aufgerufen.

Produziert wird Jeremias von Tim Tautorat, der auch mit AnnenMayKantereit oder Provinz gearbeitet hat. Wie schon auf den beiden Vorgängern finden sich auf dem neuen Longplayer „Trust“ groovige Songs, melodiöser Elektropop sowie chansonartige Balladen.

Darum geht es:

Oft geht es um die Vergänglichkeit oder Unmöglichkeit von Liebe. „Alles blüht und verwelkt, alles stirbt und lebt. Drehst du dich um, wenn du gehst?“, heißt es in „Meer“. Jeremias geben sich als Romantiker: „Fallen“ beschreibt das Glück in der Natur („Und spürst du, die Luft ist warm, und wir sind frei?“) und die Sehnsucht nach einem „kleinen Haus am Wald“ mit allen Freunden.

Das sagt die Band:

Wie Universal Music mitteilt, haben sich Jeremias entschieden, zum neuen Album gar keine Interviews zu geben. Als Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegen einen ihrer künstlerischen Mitarbeiter aufkamen, äußerte sich die Band im November 2024 ebenfalls nicht in Interviews, sondern in einem schriftlichen Statement. Die Zusammenarbeit sei beendet, hieß es. In sozialen Medien informieren die vier Musiker prominent über ein Awareness-Team und Safer Spaces auf ihren Konzerten seit Ende 2024.

Das ist über Jeremias bekannt:

Sänger und Pianist Jeremias ist in einer Musikerfamilie aufgewachsen. Seine Mutter kommt aus Paraguay, die Band hat spanische Songs im Repertoire. Als ein musikalisches Vorbild nannten die vier 2021 im dpa-Interview die australische Band Parcels. Zudem habe jeder noch 30 weitere Bands, von denen er sich inspirieren lässt.

„Es ist so ein riesiger Pool an unterschiedlichen Facetten. Die tragen wir dann zusammen“, sagte Gitarrist Oliver Sparkuhle (26). Zu dem Quartett gehören außerdem Ben Hoffmann (25, Bass) und Jonas Hermann (27, Schlagzeug).

Für wen sich das Album lohnt:

Für die Fans der ersten Stunde ist das neue Album ein Muss. Doch Jeremias ist nicht nur eine Band für Menschen unter 30. Eine Zeile wie „Wenn ich dich atmen hör', klingt das wie das Meer und ich vermiss' das Meer“ spricht wohl auch ältere Romantikerinnen und Romantiker an.