Musik Warum Rosalía mit ihrem neuen Album begeistert
Die katalanische Künstlerin eröffnet auf ihrem vierten Album „Lux“ eine neue Dimension der populären Musik. Einen Song hat sie Berlins Kultklub Berghain gewidmet.
15.11.2025, 09:00
Halle/MZ - Ob sie nicht denke, dass „Lux“ ihre Hörerinnen und Hörer überfordern könne, wurde Rosalía neulich gefragt. „Absolut“, entgegnete sie und klang geradezu diebisch erfreut. Jetzt ist es also draußen, dieses 18-Song-Mammutmeisterwerk der genussvollen Überwältigung. Man lehnt sich weit aus dem Fenster, fällt aber nicht hinaus, wenn man sagt: So ein Album hat es noch nie gegeben. Die 33-Jährige aus einem Vorort von Barcelona, voller Name Rosalía Vila Tobella, schreibt mit „Lux“ Musikgeschichte.