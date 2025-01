Leipzig.- Vom 6. bis 9. Juni 2025 findet das 32. Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig statt. Wo kann man Tickets kaufen? Wie teuer sind sie? Welche Bands spielen? Und welche Veranstaltungen finden während des Festivals statt? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was ist das Wave-Gotik-Treffen?

Das Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig ist das größte Festival der Gothic-Szene weltweit. Seit 1992 findet es jedes Jahr zu Pfingsten statt. Das Treffen war 1992 mit gerade einmal 2.000 Teilnehmenden und acht Bands gestartet. Zum Vergleich: 2024 besuchten rund 20.000 Menschen das WGT.

Wann findet das Wave-Gotik-Treffen 2025 in Leipzig statt?

Das 32. Wave-Gotik-Treffen findet vom 6. bis 9. Juni 2025 in Leipzig statt.

Wo kann man WGT-Tickets kaufen und was kosten sie?

Das Vier-Tage-Ticket für das gesamte WGT-Gelände kostet 170 Euro pro Person und kann online über die WGT-Webseite bestellt werden. Die Karten werden kurz vor Beginn des WGT Leipzig zugesendet.

Wer auf dem Agra-Gelände zelten oder sein Wohnmobil abstellen möchte, benötigt zusätzlich eine sogenannte Obsorgekarte für 50 Euro pro Platz. Besucher, die mit dem Auto anreisen, können online eine Parkvignette für 20 Euro erwerben.

Für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt zum WGT in Begleitung der Eltern gratis.

Da die Online-Tickets meist schnell vergriffen sind, gibt es auch die Möglichkeit, Eintrittskarten an den Vorverkaufsstellen in Berlin, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Jena und Erfurt zu erwerben. Zudem ist es während des WGT möglich, Tickets an den Abendkassen auf dem Agra-Messegelände sowie an der Kasse am Hauptbahnhof (Ausgang West) in Leipzig kaufen. Die Öffnungszeiten der Abendkassen werden noch bekanntgegeben.

Wo gibt es die Bändchen für das WGT Leipzig?

Die Bändchen für das WGT erhalten Besucher vor Ort gegen Vorlage der Eintrittskarte. Ohne das Bändchen kann kein Konzert besucht werden.

Wer zusätzlich zum WGT-Ticket ein Obsorge-Ticket gekauft hat, bekommt sein Bändchen direkt auf dem Campingplatz auf dem Agra-Gelände (Raschwitzer Straße).

Wer kein Obsorge-Ticket für den Campingplatz, sondern nur ein WGT-Ticket gekauft hat, erhält sein Bändchen an den Kassen auf dem Agra-Gelände, am Leipziger Hauptbahnhof und in der Moritzbastei.

Gibt es Tagestickets für das gesamte WGT-Gelände?

Nein, seit 2001 gibt es für das WGT Leipzig keine Tagestickets mehr. Das Vier-Tage-Ticket ist das einzige Festivalticket für alle Veranstaltungen des Wave-Gotik-Treffens.

Welche bekannten Bands treten beim WGT 2025 auf?

Für dieses Jahr sind bereits 125 Musiker bestätigt. Es treten unter anderem die Bands Combichrist (USA, Aggrotech), Klangstabil (Deutschland, Electro), L'Ame Immortelle (Österreich, Darkwave), Noisuf-X (Deutschland, Aggrotech), Vomito Negro (Belgien, EBM), Nytt Land (Russland, Nordic Folk Rock) sowie Nouvelle Vague (Frankreich, New Wave) auf.

Weitere Bands, die bereits zugesagt haben, werden auf der WGT-Webseite bekanntgegeben und fortlaufend aktualisiert.

Wo finden die Konzerte, Lesungen und Mittelaltermärkte des WGT Leipzig statt?

Die Bühnen, Mittelaltermärkte, Lesungen und Clubs befinden sich unter anderem auf dem Agra-Gelände, in der Moritzbastei, im Felsenkeller, am Torhaus Dölitz, im Hell-Raiser, in Kirchen, im Volkspalast, Stadtbad, Täubchenthal, Westbad, Haus Leipzig und im Clara-Zetkin-Park. Auch an Friedhofsführungen und einer Leichen-Parade können Festivalbesucher teilnehmen.

Highlight: "Viktorianisches Picknick" im Clara-Zetkin-Park Leipzig findet erneut statt

Einer der Höhepunkte des Wave-Gotik-Treffens ist das "Viktorianische Picknick" im Clara-Zetkin-Park. Es findet am 6. Juni 2025 ab 14 Uhr statt. Aufwendige Kostüme im Stil von viktorianisch-romantisch, barock, historisch und aus der Fetisch-Szene locken alljährlich viele Festivalbesucher, Maskenbildner, Fotografen und neugierige Gäste in den Park. Dekadent flanieren kostümierte Besucher und posieren auch gern für Fotografen. Besucher benötigen kein Ticket, um das "Viktorianische Picknick" live zu erleben.

Das "Viktorianische Picknick" findet am 6. Juni 2025 ab 14 Uhr im Clara-Zetkin-Park Leipzig statt. Besucher erscheinen in viktorianisch anmutender Garderobe. Foto: dpa

Das "Steam-Punk-Picknick" macht dem "Viktorianischen Picknick" Konkurrenz

Noch recht neu ist das sogenannte Steam-Punk-Picknick. Es findet dieses Jahr am 7. Juni von 13 bis 18 Uhr im Clara-Zetkin-Park, direkt neben dem Glashaus, statt. Von den Besuchern wird eine historisch-anmutende Steam-Punk-Garderobe erwartet, da der Ursprung der Szene auf dem Erfindergeist der Vergangenheit beruht. Die Werke von Jules Verne dienen der Szene als Inspirationsquelle. Der Eintritt ist hier auch kostenlos.

Auch die Fetisch-Szene ist auf dem Wave-Gotik-Treffen Leipzig stets dabei. Foto: dpa

Was kostet ein Ticket für das "Heidnische Dorf" in Leipzig-Dölitz?

Nicht zu vergessen ist das "Heidnische Dorf". Dieses können Mittelalterfans und WGT-Gäste nicht nur mit dem Festivalticket besuchen, sondern auch mit einem Tagesticket, das es extra für das "Heidnische Dorf" zu kaufen gibt. Es befindet sich am Torhaus Dölitz (Helenenstraße 24). Vom 6. Juni bis 9. Juni 2025 ist es täglich ab 11 Uhr geöffnet.

Auch mit Kindern kann sich ein Besuch des "Heidnischen Dorfes" lohnen: Dort gibt es nicht nur Konzerte, sondern auch ein Mittelaltermarkt mit vielen Angeboten wird aufgebaut. Kinder bis elf Jahre haben freien Eintritt.

Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 20 Euro. Kinder im Alter von zwölf bis 17 Jahren zahlen fünf Euro pro Person.

Was gibt es in der Moritzbastei Leipzig zu sehen?

Eine beliebte Möglichkeit, auch ohne WGT-Festivalticket etwas von der besonderen Atmosphäre des WGT mitzubekommen, ist das Mittelalterspektakel auf dem Dach der Moritzbastei. Hier kann man vom 6. Juni bis 9. Juni 2025 einen Mittelaltermarkt und verschiedene Mittelalterkünstler erleben.

Welche Straßenbahnlinien fahren zu den WGT-Veranstaltungen?

Um zum Agra-Gelände zu gelangen, können Besucher des WGT die Straßenbahnlinie 11 in Richtung Dölitz und den Nachtbus N9 nutzen. Die Haltestelle am Agra-Gelände heißt "Straßenbahnhof Dölitz".

Mit der gleichen Linie kommen Besucher auch zum "Heidnischen Dorf". Die Haltestelle "Leinestraße" ist hier der richtige Aussteigepunkt.

Die Veranstaltungsorte für das WGT 2025 sind mit der Straßenbahn gut zu erreichen. Foto: sadgoth

Mit dem Bus 72 gelangen Besucher bis zur Haltestelle "Ärztehaus", um zum Hell-Raiser in Leipzig zu kommen.

Um die Moritzbastei zu erreichen, können Besucher mit den Straßenbahnlinien 8, 9, 11, 14, 16 und 32 bis zum "Wilhelm-Leuschner-Platz" fahren.

Den Felsenkeller können Festivalbesucher mit den Straßenbahnlinien 3 und 14 sowie dem Nachtbus N1 und N60 besichtigen.

Die Straßenbahnlinien 7, 8 und 15 fahren direkt zum Westbad. Die Haltestelle heißt "Lindenauer Markt".

Um zum Täubchenthal zu gelangen, nutzen Besucher am besten die Straßenbahnlinien 1, 3 oder 32 und steigen an den Haltestellen "Markranstädter Straße" oder "Adler" aus.