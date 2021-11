Weihnachten mit der Kelly Family: Die "Kellys" kommen 2022 nach Magdeburg und Leipzig

Die Kelly Family kommt nach Mitteldeutschland: Die Familienband um Joey, Patricia und Co. wird 2022 jeweils ein Weihnachts-Konzert in Magdeburg und Leipzig feiern. Auch in weiteren Städten Sachsens sind Veranstaltungen geplant.

Magdeburg/Leipzig/DUR/awe - Die Kelly Family will im kommenden Jahr musikalische Weihnachten mit ihren Fans in Mitteldeutschland feiern. Unter dem Titel "Mega Christmas Show" geht die Familienband auf Tournee und macht dafür auch in Magdeburg halt.

Das Konzert in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts findet am 23. Dezember in der Getec-Arena statt. Der Auftritt in Magdeburg wird dann zugleich das Abschlusskonzert der Weihnachts-Tour sein. Zuvor treten die "Kellys" in mehreren Städten Sachsens auf. In Leipzig wird am 23. November in der Quarteback Immobilien Arena gespielt. Darauf folgen Konzerte in der Messe Chemnitz am 25. und in der Riesaer Sachsenarena am 30. November.

Kelly Family: Mehrere Termine in der Adventszeit in Mitteldeutschland

Am 26. November 2021 erscheint die neue Weihnachts-EP "One More Happy Christmas", die auch neue Songs enthalten wird. Zudem plant die Kelly Family ein weiteres Weihnachts-Album für 2022. Der Ticketverkauf für die "Mega Christmas Show" 2022 startet am 18. November.