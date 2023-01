Sonja Anders wird Intendantin des Hamburger Thalia Theaters

Hamburg - Sonja Anders wird vom 1. August 2025 an Intendantin des Hamburger Thalia Theaters. Die 57-Jährige folgt Joachim Lux, der das Haus am Alstertor seit 2009 leitet. Derzeit ist die gebürtige Hamburgerin noch Intendantin am Schauspiel Hannover.

„Sonja Anders hat die Findungskommission mit kreativen Ideen für ein sinnliches Theater der Zukunft überzeugt. Zusammen mit dem Leitungsteam und dem großartigen Ensemble wird sie das Thalia Theater weiter als einen Ort ausbauen, an dem gesellschaftlich relevante Themen auf die Bühne kommen und das in der Stadt vernehmbar ist“, sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Anders ist die erste Frau in der mehr als 175-jährigen Geschichte des Hauses, die das Theater leiten wird.

Neben den Hamburger Häusern Kampnagel, Deutsches Schauspielhaus und Thalia Theater arbeitete Anders unter anderem am Staatstheater Stuttgart und am Deutschen Theater in Berlin. Seit der Spielzeit 2019/20 ist sie Intendantin am Schauspiel Hannover, das unter ihrer Leitung zu mehreren renommierten Theaterfestivals eingeladen wurde. „Ich freue mich auf die Herausforderung sowie auf die Rückkehr in meine Heimatstadt und an ein Haus, mit dem ich viele gute Erinnerungen verbinde“, sagte Anders.

Das Thalia Theater mit Platz für rund 1000 Zuschauern ist gemeinsam mit dem Deutschen Schauspielhaus die wichtigste Sprechbühne Hamburgs. Zu den Intendanten gehörten unter anderen Boy Gobert (1969-1980), Jürgen Flimm (1985-2000) und Ulrich Khuon (2000-2009).