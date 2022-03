Standort für Dieter Hallervordens Theater in Dessau steht fest

Dessau/MZ - Dieter Hallervorden wird mit seinem Mitteldeutschen Theater in die Dessauer Marienkirche kommen. Der Kultur- und der Wirtschaftsausschuss haben am Mittwoch per Beschluss den Weg dafür frei gemacht. Die Stadtverwaltung hat nun den Auftrag, einen Nutzungsvertrag zu erarbeiten.

„Die Vermietung an Herrn Hallervorden wird zu den üblichen Bedingungen erfolgen“, sagte Oberbürgermeister Robert Reck. Eine Sonderbehandlung werde es für den Ehrenbürger nicht geben, betonte er und nahm damit Bezug zu diesbezüglichen Bedenken einiger Dessau-Roßlauer. Viele hatten den Standort Marienkirche kritisch gesehen - und Sorge um die bisherigen Mieter gehabt.

Die Marienkirche Dessau. (Foto: Ruttke)

Die regulären Nutzungsgebühren betragen 600 Euro pro Abend plus 150 Euro Pauschale für Betriebskosten. Diese sind so auch von Hallervorden zu zahlen. Für die erste Spielzeit sind etwa 165 Nutzungstage geplant.

Traditionelle und angestammte Veranstaltungen, die bisher in der Marienkirche stattfinden, werden dort auch weiterhin ein Domizil haben. Die Termine würden bei der Belegungsplanung berücksichtigt. „Auch das wird Gegenstand der abzuschließenden Nutzungsvereinbarung sein“, wurde in der gemeinsamen Ausschusssitzung betont.