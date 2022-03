Starttermin für Mitteldeutsches Theater von Dieter Hallervorden steht fest

Der Kabarettist und Schauspieler mit Dessauer Wurzeln, Dieter Hallervorden, will noch in diesem Jahr sein Mitteldeutsches Theater in Dessau eröffnen.

Dessau/MZ - Der Kabarettist und Schauspieler mit Dessauer Wurzeln, Dieter Hallervorden, will am 4. September sein Mitteldeutsches Theater in der hiesigen Marienkirchen eröffnen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Mitte April will Hallervorden sein Konzept und sein Theaterprojekt in Dessau öffentlich vorstellen. Dass Hallervorden die Marienkirche nutzen kann, das hatte der Stadtrat vor Kurzem mehrheitlich beschlossen. Hallervorden mietet die Kirche zu den ortsüblichen Konditionen an. Geplant sind dort etwa 160 Vorstellungen. Bei Erfolg, kann das Engagement verlängert werden.