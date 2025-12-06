Er war einer der berühmtesten und begehrtesten Architekten weltweit. Nach dem Tod von Frank Gehry nehmen Bewunderer Abschied.

Los Angeles - Nach dem Tod von Frank Gehry haben Politiker und Bewunderer den Star-Architekten und sein Werk als inspirierend und visionär gewürdigt. „Gehrys bahnbrechender Ansatz prägte die moderne Architektur – er kombinierte neue Materialien und Formen, die es in seinem Fachgebiet zuvor noch nicht gegeben hatte“, teilte Kanadas Premier Mark Carney mit. „Seine unverwechselbare Vision lebt in ikonischen Gebäuden auf der ganzen Welt weiter.“

Gehry starb nach Angaben seiner Mitarbeiterin im Alter von 96 Jahren nach einer kurzen Atemwegserkrankung in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien. Er gehörte zu den berühmtesten Architekten weltweit. Auf der ganzen Welt stehen Gebäude des Pritzker-Preisträgers, darunter der Neue Zollhof in Düsseldorf, das Vitra Design Museum in Weil am Rhein, das Guggenheim-Museum in Bilbao, die Walt-Disney-Konzerthalle in Los Angeles oder die Art Gallery of Ontario in Toronto. Gehry wurde 1929 als Sohn jüdischer Einwanderer aus Polen in Kanada geboren und zog als Teenager nach Kalifornien.

„Visionäre Architektur“

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom bezeichnete Gehry in einem Post auf X als „ein wahrhaftiges Genie der Architektur“. Die Guggenheim Stiftung ehrte seine „visionäre Architektur“, die Städte auf der ganzen Welt verändert habe. „Franks Vermächtnis wird künftige Generationen inspirieren.“ Die demokratische US-Abgeordnete Nancy Pelosi schrieb auf X, Gehry habe erkannt, dass es bei Architektur nicht nur um das Entwerfen eines Gebäudes gehe, sondern vielmehr um die Kreation eines Kunstwerks.

Auf X nahmen vereinzelt auch User Abschied von Gehry, indem sie auf seinen Auftritt in der erfolgreichen US-Zeichentrickserie „Die Simpsons“ verwiesen - wo die Eigensinnigkeit seiner Kreationen mit Humor thematisiert wurde.