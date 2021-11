"Adam sucht Eva":  GZSZ-Star Anna Juliana Jaenner gehört zu den neuen Kandidaten 2021

Die neue Staffel der Datingshow "Adam sucht Eva" 2021 startet am 15. November auf RTLzwei. Nun steht fest, welche Promis als erste Kandidaten ihre Liebe im Garten Eden finden wollen. Unter ihnen sind die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin Anna Juliana Jaenner und "Germanys next Topmodel"-Teilnehmerin Giuliana Farfalle.

Griechenland/DUR/it - Die sehr freizügige Show "Adam sucht Eva" kehrt wieder zurück. Nachdem RTL die Datingshow nicht mehr ausstrahlen wollte, hat nun RTLzwei die Sendung in ihr Programm genommen. Ab dem 15. November suchen insgesamt 16 Kandidaten ihren Adam oder ihre Eva.

Jetzt wurden die ersten sechs prominenten Kandidaten bekannt, die auf einer griechischen Insel für die Liebe blank ziehen.

"Adam sucht Eva" 2021: Das sind die ersten Kandidaten der sechsten Staffel

Eine der ersten Kandidatinnen, die die Datingshow eröffnen, ist Schauspielerin Anna Juliana Jaenner. Die 33-Jährige spielte in der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" Olivia, die Affäre von Marens Ehemann Alex. Wird sie als Eva ihren Adam finden oder bleibt sie ihren schauspielerischen Fähigkeiten vielleicht treu?

"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Giuliana Farfalla dabei

Neben Anna Juliana Jaenner sucht auch die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Giuliana Farfalla nach der großen Liebe. Die 25-Jährige schaffte es in der Model-Show 2017 auf den elften Platz. Auch heute noch modelt sie und reist dafür durch die Welt. Auf ihrem Instagram-Account postet sie regelmäßig Fotos von sich aus Saint-Tropez, Paris oder London. Über ihren zukünftigen Partner hat sie genau Vorstellungen: "Der muss einfach einschlagen wie ´ne Bombe und muss mich erobern", sagt sie gegenüber RTLzwei.

"Adam sucht Eva"-Kandidatin Giuliana Farfalla. Foto: RTLZWEI /Christoph Kasset

Model Gisele Oppermann sucht ihren Traummann

Giuliana Farfalla ist allerdings nicht das einzige Model, dass in Griechenland ihren Mr. Right sucht. Eine weitere Topmodel-Kandidatin wird auf die Insel fliegen - Gisele Oppermann. Sie wurde damals vor allem durch ihre nicht seltenen Heulattacken bekannt. 2019 zog sie bereits in das "Dschungelcamp", kämpfte dort ums nackte Überleben und wird bei "Adam sucht Eva" wortwörtlich nackt, aber dieses Mal um die Liebe kämpfen.

"Adam sucht Eva"-Kandidatin Gisele Oppermann. Foto: RTLZWEI /Christoph Kasset

"Berlin-Tag & Nacht"-Darsteller reist nach Griechenland

Doch die Damen der Runde brauchen natürlich auch Männer mit Adam-Potenzial. Falko Ochsenknecht wird bei der Datingshow Ausschau nach Girlfriend-Material halten. Er wurde vor allem durch seine Rolle als Ole in der RTLzwei Sendung "Berlin - Tag & Nacht" bekannt und zog auch schon öfters in der Dailysoap blank. "Ich könnte mir vorstellen, dass das das Abenteuer meines Lebens sein wird. Ich will da ´ne Eva kennenlernen, die einfach zu mir passt und ich kann's ehrlich gesagt gar nicht abwarten", sagte er gegenüber dem Sender.

Mister Germany wird bei "Adam sucht Eva" dabei sein

Schauspieler Falko Ochsenknecht bekommt männliche Konkurrenz von Mr. Germany 2019. Er sieht sich als Liebes-Guru und ist trotz seiner ruhigen Art ein wenig aufgeregt: "Das wird glaub' ich für alle sehr intensiv und sehr spannend, da freu ich mich richtig drauf", erzählte er RTLzwei vor der Sendung. Wird Sasha Sasse es mit seiner langen Mähne und seinem Titel schaffen die Mädels um den Verstand zu bringen?

"Adam sucht Eva"-Kandidat Sasha Sasse. Foto: RTLZWEI /Christoph Kasset

"Temptation Island"- und "Ex on the Beach"-Teilnehmer Jay könnte die Datingshow aufmischen

Der Stripper Pius "Jay" Kloos bringt einiges an Erfahrung mit. Er nahm bereits bei "Temptation Island VIP" teil und sollte die Promis in Versuchung führen. Auch bei der Sendung "Ex on the Beach" war er bereits zu sehen. Nun wagt er sich an die nächste Sendung und sucht hier wohl seine Partnerin fürs Leben.

"Adam sucht Eva"-Kandidat Jay. Foto: RTLZWEI /Christoph Kasset

Profi-Boxer und Male-Model suchen ihre Eva

Model Collins Egege kommt ursprünglich aus Nigeria und sucht mit seinen 34 Jahren nun endlich nach seiner Traumfrau. Ob er sie bei "Adam sucht Eva" auch finden wird?

"Adam sucht Eva"-Kandidat Collins Egege. Foto: RTLZWEI /Christoph Kasset

Der Profi-Boxer Denny Heidrich wurde durch seine Teilnahme an "Big Brother" 2020 bekannt. Ebenfalls war er auch bei der Show "Coras House of Love" dabei, in der Cora Schumacher einen Partner suchte. Denny und Cora wurden zwar ein Paar, doch das Liebesglück hielt nicht lange. Nun sucht er eben als Adam seine passende Eva.

"Adam sucht Eva"-Kandidat Denny Heidrich. Foto: RTLZWEI /Christoph Kasset

Die neuen Folgen laufen ab dem 15. November um 20:15 Uhr auf RTLzwei. Alle Folgen können auch auf tvnow.de angeschaut werden.