"Der Bachelor" 2022: Dieser Junggeselle sucht bei RTL seine Traumfrau

Ab Ende Januar 2022 werden wieder Rosen verteilt: Die Kuppelshow "Der Bachelor" startet am 26. Januar auf RTL. Gedatet wird diesmal in Mexiko.

Köln/DUR - Die RTL-Kuppelshow startet Ende Januar wieder wie gewohnt auf dem Haussender RTL. Geflirtet, gebalzt und gestritten wird diesmal unter der Sonne Mexikos. In Mittelpunkt steht der 29-jährige Dominik Stuckmann. Er hofft, die große Liebe zu finden.

"Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall die Liebe meines Lebens zu finden. Deshalb mache ich mit. In den letzten Monaten war ich sehr zurückgezogen und bin jetzt einfach wieder Feuer und Flamme, raus in die Welt zu gehen. Ein super Abenteuer, auf das ich richtig Bock habe", so der gebürtige Hesse gegenüber RTL.

Einen Steckbrief des künftigen Bachelors veröffentlichte der Kölner TV-Sender nun in einer Pressemitteilung.

Der Bachelor 2022: Sport-Ass und Management als Leidenschaften

Stuckmann ist IT-Spezialist und Unternehmer. Seinen Lebensmittelpunkt hat er in Frankfurt und Gran Canaria. Seine große Leidenschaft ist der Sport. Bis vor wenigen Jahren spielte der 29-Jährige Tischtennis auf Leistungsniveau, besuchte eine Elite-Sportschule und studierte nach dem Abitur Sportwissenschaften und Sportmanagement.

Weil in seiner Brust aber auch schon immer ein Unternehmerherz schlug, entschied er sich schließlich für eine berufliche Laufbahn in der Wirtschaft. Der 1, 90 Meter große Stuckmann ist seit neun Monaten Single und glaubt - obwohl sich seine Eltern trennten, als er zwölf Jahre alt war - an die große Liebe.

Der Bachelor sucht eine zielstrebige und abenteuerlustige Frau

"Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und wünsche mir eine Frau, mit der ich vor den Traualtar treten und hinterher eine mega geile Party feiern kann", so der IT-Spezialist. Doch die Suche nach dieser Frau will er unbedingt unvoreingenommen antreten: "Ich werde meine eigene Geschichte schreiben. Ich werde mich nicht an anderen orientieren und mir auch keine Maßstäbe setzen, die ich erfüllen muss."

Als emotionalen und romantischen Menschen beschreibt sich der Angelfan und erwartet von seiner Partnerin, dass sie warmherzig, optimistisch, spontan, abenteuerlustig und zielstrebig ist. Ob unter der Sonne Mexikos eine Frau dabei ist, die diese Anforderungen erfüllen wird, ist ab dem 26. Januar 2022 auf RTL und bereits eine Woche eher auf RTL+ zu sehen.