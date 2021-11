"Goodbye Deutschland": Julia wanderte mit einem Mörder nach Schweden aus

Vox zeigt die True-Crime-Doku "Der Alptraummann" über das "Goodbye Deutschland"-Paar Julia und Sven. Damals wanderten sie zusammen nach Schweden aus. Was Julia nicht wusste - kurz vorher hatte er ein Familienmitglied ermordert.

Schweden/DUR - Auswanderin Julia war in ihren Sven bis über beide Ohren verliebt. Mit ihm wollte sie sich 2018 ein Leben in Lappland in Schweden aufbauen. Nach gerade einmal neun Monaten Beziehung hatte sich das Paar für die Auswanderung entschieden. Sie wurden dabei von "Goodbye Deutschland" begleitet.

In einem kleinen Häuschen mitten im Wald, wo meilenweit kein anderes Haus steht, wollten sie ihr neues Leben aufbauen. Dass Julia mit einem Mörder zusammenlebt, ahnte die damals 25-Jährige nicht.

True-Crime-Doku bei Vox und TVNow zu sehen

Wenige Monate danach wurde Sven verhaftet und musste sich wegen Mordes vor dem Landgericht Göttingen verantworten. Er hat seine Mutter mit einem Schürhaken erschlagen und sie in einen Blumenkasten einbetoniert. Dafür bekam er 13 Jahre Haft.

In der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ erzählte der damals 40-Jährige sogar noch, wie schwer es ihm fallen würde, seine Eltern durch die Auswanderung in Deutschland zurückzulassen. Zu diesem Zeitpunkt lag seine Mutter aber schon einbetoniert im Blumenkasten. Vor der Auswanderung war Julia selbst noch an dem Tatort gewesen und sah sogar Blut auf dem Sofa. Doch ihr Verlobter hatte gekonnt eine Ausrede dafür. Auch vor den Kameras für die Sendung wahrte er den Anschein des unsterblich verliebten Verlobten.

Doch nicht nur den Mord hat Sven vor ihr verschwiegen. Er soll noch weitere Geheimnisse vor ihr gehabt haben. Vor allem ihr Vater machte sich große Sorgen um sie und stellte auf eigene Faust Nachforschungen an. Als er auf immer mehr Geheimnisse gestoßen ist, hat er seine Tochter angerufen und ihr gesagt, dass sie bei ihm in Lebensgefahr sei.

Die "Stern Crime"-Dokumentation über das "Goodbye Deutschland"-Paar ist nun im Free-TV zu sehen. Der Sender Vox zeigt die unglaubliche Geschichte von Julia und Sven am 3. und 10. November um 20:15 Uhr. Alle Teile von "Stern Crime" sind auch auf tvnow.de abrufbar.