17. Staffel: Starttermin von „Germany’s next Topmodel“ steht fest

Halle (Saale)/DUR/acs - „Germany’s next Topmodel“ geht wieder los. Am 3. Februar ist es soweit: Dann startet die 17. Staffel der Fernsehshow. Jeden Donnerstag um 20.15 Uhr kann dann auf ProSieben und Joyn verfolgt werden, wie Heidi Klum nach Deutschlands nächstem Topmodel sucht.

Diversität wird groß geschrieben

Gedreht wurde die neue Staffel unter anderem in Griechenland. Dabei soll das Thema Diversität in der kommenden Staffel eine noch größere Rolle einnehmen, als schon in den bisherigen Staffeln. Heidi Klum kündigte bereits im November letzten Jahres an, dass es kleine, sehr große, kurvige, schlanke, junge und ältere Teilnehmerinnen geben wird.

Auch in einer aktuellen Pressemitteilung bestätigt sie: „So divers war mein Cast noch nie.“ Sie suche immer noch nach einem Model, dass das gewisse Etwas hat. „Aber die Nachfrage nach Diversity ist heutzutage größer denn je", meint Klum. Die Chancen bei GNTM seien für alle gleich. „Es liegt an den Models, die Kunden zu überzeugen."

Prominente Gastjuroren

Unterstützung erhält die 48-Jährige auch in diesem Jahr von prominenten Gastjuroren. Mit dabei sind unter anderem der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, Sängerin Kylie Minogue, die Star-Fotografen Rankin und Yu Tsai, sowie der englische Modedesigner Christian Cowan.