In dem Action-Film „Speed“ spielte Keanu Reeves einen Polizisten an Bord eines Linienbusses, mit einer Bombe an Bord. Sandra Bullock saß am Steuer. Gut 30 Jahre danach haben die Stars Thriller-Pläne.

Los Angeles - Die Hollywood-Stars Sandra Bullock und Keanu Reeves, die vor gut 30 Jahren mit „Speed“ Furore machten, wollen erneut zusammen vor die Kamera treten. Jetzt sei ein romantischer Thriller im Auftrag von Amazon MGM Studios geplant, berichteten unter anderem die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“. Über den Inhalt ist aber noch nichts bekannt. Noah Oppenheim („Jackie“) ist demnach als Drehbuchautor an Bord.

Produzent Mark Gordon ist ebenfalls beteiligt. Gordon gehörte 1994 zu den Produzenten des Hit-Films „Speed“, der Reeves den Durchbruch zum Action-Star verschaffte. In Jan de Bonts rasantem Film spielte Reeves einen Polizisten an Bord eines Linienbusses, der wegen einer Bombe eine konstant hohe Geschwindigkeit halten muss, Sandra Bullock sitzt am Steuer. Auch für sie war es die erste große Kinorolle. Im Jahr 2006 drehten Bullock und Reeves, heute beide 60 Jahre alt, noch die gemeinsame Romanze „Das Haus am See“.

Reeves, der Star aus den Blockbuster-Serien „John Wick“ und „Matrix“, war zuletzt als Auftragskiller John Wick in „John Wick: Kapitel 4“ (2023) in den Kinos. Oscar-Preisträgerin Bullock („Blind Side“) schlug sich 2022 in der Actionkomödie „The Lost City“ mit Channing Tatum durch einen Dschungel. Im selben Jahr stand sie Brad Pitt mit einem kurzen Auftritt in dem Thriller „Bullet Train“, in dem es um einen Auftragskiller geht, zur Seite.