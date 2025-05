Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack aus Dessau versucht sich bald auch als Schauspielerin. In der Gastrolle in der RTL-Serie "Alles was zählt" profitiert sie dabei von ihrem Leben im Wohnwagen.

Dessauerin bei „Alles was zählt“

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack ist bald in einer Gastrolle in der RTL-Serie „Alles was zählt“ zu sehen.

Köln. - Schlagersängerin und Reality-TV-Star Anna-Carina Woitschack hat viele Jahre in einem Wohnwagen gelebt – und dadurch die Kunst der schnellen Anpassung erlernt.

Anna-Carina Woitschack war als Kind viel unterwegs

„Ich bin in einem fahrenden Zuhause aufgewachsen – meine Eltern waren mit dem Puppentheater unterwegs, das war unsere Lebenswelt. Ich habe meine Kindheit in verschiedenen Städten verbracht, immer unterwegs“, sagte die 32-Jährige, die in Dessau wohnt.

Das habe sie geprägt. „Ich bin dadurch total anpassungsfähig und komme mit neuen Situationen schnell klar“, sagte sie. Es habe sie zudem etwas gelehrt: „Zuhause ist da, wo deine Herzensmenschen sind.“

Schlagersängerin lebte lange im Wohnwagen

Woitschack stammt aus einer Puppentheater-Familie und hat Angaben zufolge 25 Jahre im Wohnwagen gelebt. 2011 wurde sie durch die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt.

Danach trat sie in weiteren TV-Formaten auf, unter anderem im RTL-Dschungelcamp. Zeitweise war sie in einer Beziehung mit Moderator und Trompeter Stefan Mross (49).

Woitschack erhält Gastrolle in RTL-Serie „Alles was zählt“

Bald schlägt Woitschack ein ganz neues berufliches Kapitel auf. In der RTL-Serie „Alles was zählt“ übernimmt sie eine Gastrolle als Mode-Vloggerin (Rollenname: Vivienne). Die Folge soll am Dienstag (20. Mai) ausgestrahlt werden. Es ist das Schauspiel-Debüt der Schlagersängerin.

„In eine Rolle zu schlüpfen, war echt nochmal was ganz anderes“, sagte Woitschack. „Man denkt, das ist gar nicht so weit weg, aber sobald der Regisseur 'Bitte' sagt, ist man plötzlich jemand anderes - das war schon eine neue Herausforderung.“ Es habe ihr aber riesigen Spaß gemacht.

Und ein wenig von ihr selbst stecke auch in der Rolle. „Ich bin auch jemand, der gerne hinterfragt und nicht einfach alles hinnimmt“, sagte sie.

Reality-TV-Star: "Es war definitiv ein Abenteuer!"

"Es war eine aufregende Erfahrung, mal etwas ganz anderes zu machen. Es war definitiv ein Abenteuer", berichtet Anna-Carina bei RTL über ihr Debüt am Serien-Set.

"Bei meiner ersten Szene musste ich erstmal richtig reinkommen, aber alle wussten, es ist mein erstes Mal. Wir haben viel gelacht, besonders, als ich meine ersten Zeilen immer wieder verpatzt habe", verrät sie.