Gute Nachrichten für Fans der Sachsenklinik: Am Dienstag gibt es nicht nur eine, sondern gleich zwei neue Folgen von „In aller Freundschaft“. Die ARD zeigt nach dem Ausfall in der vergangenen Woche ein Special mit spannenden Wendungen.

Serienfans aufgepasst: Die Sachsenklinik legt im Dezember mehrfach unerwartete Pausen ein. Pause. Für "In aller Freundschaft"-Fans besteht jedoch kein Grund zur Sorge.

Leipzig/DUR. – Nachdem in der vergangenen Woche "In aller Freundschaft" wegen des DFB-Pokal-Achtelfinales von seinem gewohnten Sendeplatz weichen musste, gibt es für Fans nun gleich doppelten Grund zur Freude.

Die ausgefallene Folge geht nicht verloren, sondern wird nachgeholt. Die ARD strahlt deswegen eine Doppelfolge der Sachsenklinik am Dienstag, dem 9. Dezember, aus.

Lesen Sie auch: ARD-Serie „In aller Freundschaft“ bis 2027 verlängert

Dann laufen "Ring frei" und "Stunde der Mütter" bereits ab 20.15 Uhr in der ARD. Die zweite Folge flimmert um 21 Uhr zur gewohnten Sendezeit über die Bildschirme.

Die "IaF"-Fans freuen sich bereits sehnlichst auf die neuen Folgen. Auf dem Instagram-Kanal der Sachsenklinik kommentierten die Zuschauer in freudiger Erwartung: "Oh wie wunderbar! Ich liebe Doppelfolgen!" oder "Ich freue mich schon sehr drauf 😍😍 bin gespannt".

Sachsenklinik-Drama: Zusammenbruch von Hatice Demir sorgt für Konflikte

In „Ring frei“ steht Dr. Ilay Demir vor einer schwierigen Situation: Seine Mutter Hatice bittet ihn um finanzielle Unterstützung für das Familiengeschäft. Der Viszeralchirurg befindet sich gerade an einem Wendepunkt seiner Karriere und denkt sogar darüber nach, wieder als Allgemeinchirurg zu arbeiten. In dieser Lage kann er seiner Mutter jedoch nicht helfen.

Als er ihr das offen sagt, setzt Hatice ihn unter Druck und fordert, dass er die Geschäftsführung der Firma übernimmt – ein Schritt, der Ilay ins Grübeln bringt.

Lesen Sie auch: Auftritt im weißen Arztkittel: Wie die frühere MDR-Chefin Wille ihren Sender verblüfft

In der zweiten Folge „Stunde der Mütter“ eskaliert die Diskussion um die Nachfolge so sehr, dass Hatice Demir zusammenbricht und in die Sachsenklinik eingeliefert werden muss. Kris Haas der den Vorfall miterlebt, ist überzeugt, dass Hatice den Zusammenbruch nur inszeniert hat.

Währenddessen erfährt Dr. Martin Stein, dass das Haus, in dem er seit Jahren mit seinem Vater lebt, verkauft werden soll. Gleichzeitig merkt er, dass seine Beziehung zu der deutlich jüngeren Nina Minou enger wird, als ihm lieb ist.

Weitere Einschränkungen im Dezember bei der ARD für "IaF"-Fans

Doch auch in den Wochen darauf bleibt das Programm rund um "In aller Freundschaft" in Bewegung. Am 16. Dezember laufen anstelle der Sachsenklinik zur Primetime die ersten drei Episoden der sechsteiligen Mini-Serie "Mozart/Mozart".

Lesen Sie auch: Frau Doktor Globisch singt beim Brunnenfest – "Es ist wie nach Hause kommen"

Zum Jahresende wird gefeiert. Am 30. Dezember präsentiert Kai Pflaume eine besonders lange Jubiläumsausgabe von "Wer weiß denn sowas XXL" zum zehnjährigen Geburtstag der Sendung.

Die ausgelassenen Folgen aus der Sachsenklinik werden am 23. Dezember ausgestrahlt. Wie gewohnt wird es dann auch wieder die traditionelle große Weihnachts-Sonderfolge geben.