Bei der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" gibt es ein neues Traumpaar: Fanny und Kilian. Verkörpert werden sie von Johanna Graen und Anthony Paul, die beide vom Set begeistert sind.

Zarte Liebe am Fürstenhof: Das ist das neue "Sturm der Liebe"-Traumpaar

Johanna Graen und Anthony Paul sind das neue Traumpaar bei der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe".

Magdeburg/Halle (Saale). - Noch bis zum 1. September befindet sich die beliebte ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" in der Sommerpause. Doch danach dürfen sich Fans auf ein neues Traumpaar freuen: Fanny Schätzl und Kilian Koch.

Gespielt werden die Charaktere von Johanna Graen (35) und Anthony Paul (40). Beide sind von der Atmosphäre am Set der Serie begeistert, wie die Schauspieler in einem Interview anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Serie bei "Promiflash" erzählen.

Schauspieler begeistert von der familiären Atmosphäre am Set von "Sturm der Liebe"

"Es ist wie eine kleine Familie", sagte Graen. Paul konnte ihr da nur zustimmen: "Man wird wirklich herzlich aufgenommen und ist dann Teil dieser Familie. Es ist wirklich schön, hier zu arbeiten."

Lesen Sie auch: Shooting mit wichtiger Botschaft - "Sturm der Liebe"- Star zieht sich für den Playboy aus

Bereits seit dem ersten Tag fühlte sie sich dort willkommen, wie die 35-Jährige sagte. "Alle sind sehr herzlich. Man wird direkt am ersten Tag mit offenen Armen aufgenommen."

Anthony Paul, der aus dem Theaterbereich kommt, fühlte sich an die enge Zusammenarbeit eines Ensembles erinnert. Die Herzlichkeit ist seiner Ansicht nach oft bei Produktionen zu spüren.

Lesen Sie auch: Neue Gesichter bei „Sturm der Liebe“

Romantische Liebe und Drama erwartet die Fans bei der ARD-Telenovela

Auch inhaltlich verspricht die Geschichte um Fanny und Kilian in der 22. Staffel von "Sturm der Liebe" spannend zu werden. Graen verkörpert die bodenständige Gärtnerin Fanny und Paul den charismatischen Koch Kilian.

Auch interessant: Katja Rosin aus "Sturm der Liebe": "Ich mache jeden Tag das was ich liebe"

Beide erleben dabei eine moderne Liebesgeschichte - jedoch nicht ohne Herausforderungen. Romantische Begegnungen, dunkle Wendungen und dramatische Entscheidungen warten auf die Fans der Telenovela.

Alles natürlich verpackt in die malerische Kulisse des Fürstenhofes.