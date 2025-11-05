Seit dem 3. November läuft um 16 Uhr keine "Tagesschau" mehr. Stattdessen übernimmt eine andere Sendung den ARD-Sendeplatz am Nachmittag. Bis wann diese Änderung gilt.

ARD streicht Tagesschau aus dem Programm – Das steckt hinter der Änderung

Keine Nachrichten mehr um 16 Uhr. Die "Tagesschau" verliert in der ARD einen Sendeplatz.

Hamburg. – Wer um 16 Uhr regelmäßig die "Tagesschau" einschaltet, wird derzeit überrascht. Seit Montag, dem 3. November, läuft die Nachrichtensendung nicht mehr zur gewohnten Zeit. Stattdessen übernimmt das Boulevard-Magazin "Brisant" diesen Sendeplatz.

Die "Tagesschau" um 16 Uhr gehört für viele Zuschauer zur festen Routine. Doch wie der Merkur schreibt, setzt die ARD wegen anhaltend schwacher Einschaltquoten am Nachmittag auf Veränderungen im Programm.

ARD streicht "Tagesschau" – "Brisant" rückt vor

Das Magazin "Brisant" übernimmt den Sendeplatz und läuft künftig bereits ab 16 Uhr, bevor 17 Uhr wieder Nachrichten in der "Tagesschau" ausgestrahlt werden.

Lesen Sie auch: Tagesschau-Sprecher klärt auf – So wird Magdeburg richtig ausgesprochen

Offiziell nannte die ARD bisher keine detaillierte Begründung für diese Maßnahme. Der Merkur vermutet jedoch, dass die Programmänderung eine Reaktion auf veränderte Sehgewohnheiten sein könnte.

Programmwechsel: ARD testet neue Struktur am Nachmittag

Bereits im Oktober hatte der Sender den Sendeplan geändert. "Brisant" läuft seitdem um 16.10 Uhr und verdrängte die Quizshow "Gefragt – Gejagt", die nun um 17.10 Uhr ausgestrahlt wird. Doch die Einschaltquoten blieben hinter den Erwartungen, wie der Focus berichtet.

Auch interessant: Machen Daubner und Riewa richtig Kasse? So viel verdienen die Sprecher bei der Tagesschau

Nach aktuellem Stand soll die Programmänderung bis zum 11. Dezember andauern. Anschließend kehrt die "Tagesschau" um 16 Uhr zurück.

"Brisant" als Quoten-Garant am Nachmittag

"Brisant" gehört seit Jahren zu den reichweitenstärksten Formaten im deutschen Fernsehen, wie Joyn weiß. Die Sendung kombiniert Promi-News, gesellschaftliche Themen und aktuelle Ereignisse.

Lesen Sie auch: 20-Uhr-"Tagesschau" bekommt neue Sprecherin

Die verlängerte Sendezeit kann daher auch ein Signal sein, um anderen Sendungen bessere Einschaltquoten zu verschaffen.