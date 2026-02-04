Die ARD verschiebt die Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ mehrfach aufgrund der Übertragung der Olympischen Winterspiele. Zuschauer müssen sich auf veränderte Sendetermine einstellen.

"Wer weiß denn sowas?" muss pausieren: Olympia wirbelt ARD-Programm um

Die ARD wirft ihr Programm um und verschiebt die Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ mehrfach.

Hamburg. - Fans der beliebten ARD Quizshow "Wer weiß denn sowas?" müssen in den kommenden Wochen stark sein. Wegen der olympischen Winterspiele wirft der Sender sein Abendprogramm wild durcheinander und verbannt die Rate-Sendung gleich mehrfach vom gewohnten Sendeplatz um 18 Uhr.

Olympische Spiele verdrängen "Wer weiß denn sowas?" in der ARD

Bereits am Freitag, dem 6. Februar, mussten treue Fans der Show mit der Eröffnung der Olympischen Winterspiele vorliebnehmen. Auch in den nächsten Wochen fliegt die Show regelmäßig aus dem Programm. Abwechselnd mit dem ZDF überträgt das Erste die Wettkämpfe in Italien.

Deswegen läuft "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume und seinen Ratefüchsen Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring in der nächsten Woche nur am Dienstag und Donnerstag.

In der Woche ab dem 16. Februar läuft die Quizshow dafür gleich viermal. Lediglich am Dienstag, dem 17. Februar, zeigt der Sender die Eishockey-Playoffs der Männer.

In der letzten Februarwoche ist der Schrecken vorerst vorbei. Dann qualmen von Montag bis Freitag ab 18 Uhr wieder die Köpfe von Bernhard Hoëcker, Wotan Wilke Möhring und ihren Gästen.