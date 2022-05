RTL-Datingshow „Die Bachelorette“ 2022: Sie geht in der neuen Staffel bei RTL auf Männerjagd

Bereits zum neunten Mal schickt RTL im Rahmen der Datingshow „Die Bachelorette“ eine Junggesellin auf die Suche nach der großen Liebe. Welche Kandidatin in diesem Jahr auf Männerjagd geht und was die Zuschauer in der neuen Staffel erwartet, erfahren Sie hier.