Das Ehepaar Cornelia und Matthias Schröppel will zwei Designersessel verkaufen.

Köln. - Das Ehepaar Cornelia und Matthias Schröppel machte einen echten Glücksgriff, als die beiden zwei Designersessel im Sperrmüll fanden.

Auch Horst Lichter (63) kann es bei "Bares für Rares" nicht fassen, dass jemand so etwas anscheinend Wertvolles wegwirft. "Wo habt ihr denn die zwei Design-Teile her", will der Moderator wissen. Das Paar entgegnet: "Das ist ein Sperrmüllfund!"

Designklassiker "Barcelona Chair" im Sperrmüll gelandet

Da die abgenutzten Polster "total bröselig und mehlig" waren, ließen sie die zwei Sessel von einer Fachfirma erneuern. Der Zustand der Sessel sei dennoch mit gehobener Qualität zu bewerten, denn sie würden immer noch das Originalleder besitzen.

"Im Internet findet man sofort den Begriff 'Barcelona Chair'", erläutert Experte Sven Deutschmanek (48) von "Bares für Rares". Entworfen habe sie Ludwig Mies van der Rohe. Es handele sich dabei um "absolute Design-Klassiker", die zwischen 1950 und 1964 gebaut wurden.

"Bares für Rares": Was sind die Designer-Sessel wert?

Ehepaar Schröppel hat bereits eine konkrete Preisvorstellung. "Wir hätten gerne 2.000 Euro pro Sessel. Davon will meine Frau eine Vespa kaufen", so Matthias Schröppel.

Experte Deutschmanek hält sogar 5.000 bis 6.000 Euro für beide Sessel für realistisch. Doch was sind die Händler bereit zu zahlen?

Händler Christian Vechtel schnappt sich die Sessel

"Das müsste von Mies van der Rohe sein", weiß Fabian Kahl (33) dann im Händlerraum. "Genau. Aber da gibt es so viele nachgemachte", erwidert Christian Vechtel (50). "Aber das ist ein Original", so Vechtel weiter.

Zunächst bietet er 1.000 Euro. Als 2.500 Euro geboten werden, fragt Walter "Waldi" Lehnertz (58) bei den Verkäufern nach, wie hoch der Experte die Sessel eingeschätzt habe.

Die Antwort erstaunt die Händler sehr, denn dass die Sessel auf bis zu 6.000 Euro geschätzt wurden, hätten sie nicht erwartet.

Händler Vechtel erhöht sofort auf 3.500 Euro und dann auf 3.800 Euro. Das Ehepaar Schröppel ist mit diesem Preis zufrieden.

"Die Expertise wurde zwar nicht ganz erreicht, aber wir sind trotzdem ganz glücklich", sagt Matthias Schröppel abschließend. Immerhin kann sich das Ehepaar vom Geld für den Sperrmüllfund nun die Vespa leisten.