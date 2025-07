ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" Dieses sechs-Euro-Mitbringsel vom Flohmarkt erweist sich als äußerst wertvoll

Dem Ehemann waren selbst die sechs Euro zu viel, die seine Frau für eine Vase auf dem Flohmarkt ausgab. Doch in der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" stellte sich heraus: Die Frau hatte den richtigen Riecher.

Mit dieser Vase überzeugte das Ehepaar in der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" nicht nur Moderator Horst Lichter (M.) und Experte Colmar Schulte-Goltz (l.), sondern auch die Händler.

Halle (Saale)/Köln. - Was für eine Überraschung in der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares": Eine Vase vom Flohmarkt für sechs Euro hat einem Ehepaar aus Bayern einen riesigen Gewinn eingebracht. Am Ende konnte es das wertvolle Gefäß für 1.300 Euro verkaufen.

Lesen Sie auch: Kaffeeservice für 18.000 Euro: Verkäufer erlebt Pleite bei "Bares für Rares"

Damit hätte wohl vor allem einer nicht gerechnet: Verkäufer Alexander Wahle aus Glonn. Der Bayer war zusammen mit seiner Frau Bettina am Montag in der Trödelshow zu sehen. Wie er verriet, hatte seine Frau "das hässliche Teil" seinerzeit auf einem Flohmarkt entdeckt und gekauft.

Auch interessant: Horst Lichter hautnah: „Bares für Rares“: Handwerker-Ehepaar aus Stendal zu Gast in ZDF-Sendung

"Bares für Rares"-Experte lobt Vase vom Flohmarkt

Er habe sogar noch geschimpft, weil seine Frau bei dem Preis nicht gehandelt habe. Seine Frau Bettina: "Sechs Euro - da handele ich nicht." Sie finde die Vase übrigens super.

Auch interessant: "Bares für Rares"-Händler Friedrich Häusser war schon als Kind Fan von Antiquitäten

Und war damit nicht die einzige: Auch der Experte Colmar Schulte-Goltz hielt die Vase für "sehr schön" - und noch dazu wertvoll. Er erläuterte in der Sendung, dass die Vase aus der Zeit von 1900 bis 1910 stammt und vom Illustrator Henri Bergé für die Kristallmanufaktur Baum entworfen wurde.

Der "Bares für Rares"-Experte Colmar Schulte-Goltz ist von der Vase überzeugt. (Screenshot: DUR/ ZDF/Bares für Rares

"Bares für Rares": Moderator Horst Lichter nimmt Ehemann aufs Korn

Zwar weist das Gefäß inzwischen Beschädigungen auf, aber der Experte schätzte den Wert dennoch auf 1.200 bis 1.500 Euro. Grund genug für Moderator Horst Lichter, den Ehemann noch ein bisschen zu necken: "Hoffentlich bekommst du was ab." Colmar-Schulte legte daraufhin noch nach: "Vielleicht sechs Euro."

Lesen Sie auch: Premiere bei "Bares für Rares": Händler legen für Polly-Pocket-Sammlung zusammen

Das Ehepaar nahm es locker, Bettina Wahle war auf jeden Fall von der Schätzung begeistert: "Wahnsinn", sagte sie nur und sendete dem Experten ein Luftküsschen.

Händler der ZDF-Trödelshow sind angetan von "hässlicher" Vase

Tatsächlich waren auch die Händler dann angetan, als das Ehepaar in den Verkaufsraum trat. "Süß" bezeichnete einer die Vase, ein anderer fragte sich: "Wo ist denn bitte so ein guter Flohmarkt?" Im Münchner Umland, so viel verriet das Ehepaar.

Auch interessant: "Bares für Rares": Alle Experten auf einen Blick

Und es freute sich am Ende, dass die Händler sich gegenseitig überboten: Am Ende erhielt David Suppes den Zuschlag. Die Verkäufer konnten sich damit über einen Reingewinn von 21.566 Prozent freuen.