Die Folgen für die ZDF-Show "Bares für Rares" werden nicht nur in Kölner Studios gedreht. An diese besonderen Orte hat es Moderator Horst Lichter mit der Trödelshow bereits verschlagen.

Besondere Locations für besondere Folgen: Hier werden Raritäten für "Bares für Rares" versteigert

Einige besondere Folgen der ZDF-Show "Bares für Rares" werden auf Schlössern gedreht.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – In der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" stehen prinzipiell die einzigartigen Mitbringsel der Gäste sowie die Händler und ihre Gebote im Fokus – und natürlich der sympathische Moderator Horst Lichter. Doch auch die Drehorte der Show sind nicht uninteressant.

Denn wussten Sie, dass "Bares für Rares" an unterschiedlichen Orten produziert wird? So werden die Primetime-Sendungen beispielsweise in Schlössern aufgezeichnet, während die regulären Sendungen in und um Köln aufgezeichnet werden, wie "Merkur" berichtet.

Schlösser als Drehorte für die Primetime-Folgen von "Bares für Rares"

2017 und 2018 seien die Abendfolgen der Trödelshow auf Schloss Ehreshoven gedreht worden. Für die "Bares für Rares"-Specials habe man sich Drehkulissen in der Nähe von Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen ausgesucht.

Für die Dreharbeiten auf dem Schloss sei nicht nur das Außengelände wie der Schlossgarten genutzt worden. Für die Händler und Verkäufer habe man außerdem mehrere Räume im Wasserschloss genutzt.

Schloss Drachenburg in Königswinter als Kulisse für die ZDF-Trödelshow

2018 und 2019 habe das Schloss Drachenburg in Königswinter als Kulisse für einige "Bares für Rares"-Folgen gedient. Es sei auch 2020 für drei Abendfolgen der Show genutzt worden.

Erstmals auf Schloss Johannisburg im Rheingau sei 2021 gedreht worden – für eine Abendausgabe. Die restlichen beiden Abendausgaben seien dann wieder auf Schloss Drachenburg produziert worden.

"Bares für Rares" nutzt Locations in und um Köln

Für die meisten Folgen, die im Nachmittagsprogramm zu sehen sind, nutze das ZDF jedoch Locations in und um Köln, berichtet "Merkur" weiter.

Drehorte für "Bares für Rares" seien beispielsweise die Balloni-Hallen, der Harbour-Club oder das Walzwerk von Pulheim. Und auch das historische Kaufhaus in Freiburg sei bereits Kulisse für die Trödelshow gewesen.