Damit hat wohl niemand gerechnet: Eine der beliebten Händlerinnen hat angekündigt, die ZDF-Show "Bares für Rares" zu verlassen. Um wen es geht und was der Grund für die Trennung ist.

Köln. - Schock für Fans der ZDF-Sendung "Bares für Rares": Eine der beliebten Händlerinnen hat plötzlich angekündigt, der Show ab sofort den Rücken zu kehren.

Es geht um Sarah Schreiber. Die 38-Jährige ist seit dem Herbst 2022 Teil des Händlerteams. Am Samstag hat sie ihre Follower auf Instagram darüber informiert, dass sie sich eine Auszeit nimmt. Der zuckersüße Grund: Sie ist vor einigen Tagen zum ersten Mal Mutter geworden. "Wenn aus Liebe Leben wird, erhält das Glück einen Namen", lautet die Überschrift zu einem Foto von zwei Baby-Füßen.

Viele ihrer Fans hatten schon vermutet, dass Schreiber schwanger sei. Nun habe der Nachwuchs das Herz der frischgebackenen Eltern "mit einer ganz neuen Art von Liebe, Freude und sehr viel Stolz" erfüllt.

"Bares für Rares"-Fans werden beruhigt: Kein Abschied für immer

Um die "kostbaren Momente mit meiner kleinen Familie zu genießen", kündigte die Händlerin zudem eine Auszeit von "Bares für Rares" an. Doch es soll kein Abschied für immer sein. Schreiber freue sich schon sehr darauf, bald wieder am Set der ZDF-Sendung im Pulheimer Walzwerk in Köln zu sein. Wie lange die Pause gehen soll, ist aber noch nicht bekannt.

Auch die Arbeit in ihrem Auktionshaus legt sie vorerst nieder. Dort werde sie derzeit "hervorragend vertreten".

Unter dem Instagram-Post finden sich zahlreiche Glückwünsche von Fans, aber auch von ihren Kollegen. Elisabeth Nüdling, seit 2016 Händlerin bei "Bares für Rares", kommentierte mit zwei Herzen und einem Emoji eines schlüpfenden Kükens. "Wie schön, alles Gute für euch", schrieb David Suppes, seit 2019 bei "Bares für Rares" dabei.