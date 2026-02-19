"Bares für Rares" gilt als absoluter Dauerbrenner. Kaum eine deutsche Sendung ist so beliebt wie die Trödelshow. Doch nun rechnet ein bekannter Comedian mit der Sendung und den Händlern ab. Wie das ZDF auf die Vorwürfe reagierte.

"Bares für Rares" ist eine der beliebtesten deutschen TV-Shows. Ein berühmter Comedian und Podcaster übte nun harte Kritik an der ZDF-Sendung.

Köln/DUR. – Die Trödelshow-Show "Bares für Rares" hat mittlerweile Kultstatus erreicht und gehört zu den beliebtesten TV-Formaten des ZDF. Doch für Comedian und Podcaster Felix Lobrecht scheint all das nichts zu zählen. Er geht mit der Sendung von Moderator Horst Lichter hart ins Gericht.

Konzept von "Bares für Rares" wirkt auserzählt

In seinem Podcast "Gemischtes Hack", dem wöchentlichen Format, das Lobrecht gemeinsam mit Kumpel und Moderator Tommi Schmitt betreibt, berichtet der Berliner, wie er neulich beim Zappen wieder bei "Bares für Rares" hereingeschaut hat. Dabei habe er schnell erkannt: "Nee, das ist es nicht mehr."

Er habe die Sendung früher sehr gerne gesehen, doch heute wirke das Konzept für ihn auserzählt. Dabei, so meint er selbstironisch, gehöre er mittlerweile zur Zielgruppe: "Je älter ich werde, desto mehr bin ich eigentlich genau dafür gemacht."

Comedian Felix Lobrecht hostet gemeinsam mit Kollege Tommi Schmitt den Podcast "Gemischtes Hack". Der gehört zur den erfolgreichsten deutschen Podcasts. Foto: Imago/Eventpress

Felix Lobrecht: "Bares für Rares" bietet nur noch "B-Kader" an

Tommi Schmitt habe an der Show immer gestört, dass dort angeblich nie "wirklich krasse" Objekte verkauft würden. Eine Mutmaßung, der Lobrecht direkt widerspricht: Es gebe dort oftmals teure Uhren, Schmuck, seltene Stücke, teilweise für 30.000 oder 40.000 Euro. Aber genau darin liege auch das Problem.

Lobrechts schärfstes Urteil richte sich dann nämlich gegen die Händler von "Bares für Rares". Er bemängelt eine fehlende Identifikation für die Zuschauer mit den Personen im Händlerraum: "Du kennst die alle gar nicht mehr. Du kennst die Experten nicht mehr. Du kriegst da einen absoluten B-Kader vorgesetzt."

Zu Beginn der Sendung habe es noch markante Figuren gegeben, heute sei dies nicht mehr der Fall. Viele der Händler wirkten austauschbar.

"Bares für Rares" mit lustiger Reaktion auf Felix Lobrechts Kritik

Das ZDF scheint die Kritik mit Humor zu nehmen. Auf dem offiziellen Instagram-Account von "Bares für Rares" veröffentlichte das Team um Moderator Horst Lichter einige Zeit später die passende Reaktion.

In dem Beitrag ist ein übertrieben traurig aufgemachtes Video mit Text zu sehen: "Wir, wenn Felix Lobrecht sagt: 'Bares für Rares ist auserzählt'". Moderator Horst Lichter tut dabei so, als ob er von Lobrechts Kritik zutiefst bestürzt sei. In den Kommentaren schreibt der "Bares für Rares"-Account dann noch selbstironisch: "Wir verabschieden uns schon mal in die Bedeutungslosigkeit."

Auch Comedian Felix Lobrecht bemerkte die lustige Reaktion der ZDF-Sendung. In den Kommentaren schrieb er kurze Zeit später humorvoll: "Ich nehm alles zurück und schmeiße 80 Euro in die Kaffeekasse."