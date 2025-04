Verkäufer Chris Focken bringt ein Gemälde des Malers Jan Fris in die Trödelshow "Bares für Rares" mit. Alle Beteiligten sind total begeistert, ein Originalwerk des berühmten Künstlers zu sehen. Welche Summen die Händler dafür bieten, erfahren Sie hier.

Köln. - Verkäufer Chris Focken kommt aus Bad Rothenfelde und ist im Auftrag seines Opas zu "Bares für Rares" gereist. Sein Opa hatte schon einmal vergeblich versucht, ein angeblich wertvolles Gemälde bei einer Auktion für einen angemessenen Preis zu verkaufen. Nun versucht Focken sein Glück im Fernsehen bei ZDF-Moderator Horst Lichter (63).

Was weiß der Experte Colmar Schulte-Goltz über das Gemälde? Und für wie wertvoll halten die Händler das Gemälde?

Bares für Rares: Was weiß Experte Schulte-Goltz über das Gemälde?

"Bares für Rares"-Experte Colmar Schulte-Goltz (51) ist hocherfreut, als er das Gemälde im Original sieht. Denn er kennt das Kunstwerk aus Büchern. Es sei "ein großartiges Meisterwerk", das von dem Künstler Jan Fris gemalt worden sei.

"Seltsam ist das runde Ding ganz rechts im Bild", findet er. Die Stelle sei einmal übermalt worden und tauchte durch eine spätere Restaurierung wieder auf. An der besagten Stelle im Bild sei nämlich eine Schweinsblase zu sehen, welche die Vergänglichkeit symbolisieren soll.

Das Motiv passt perfekt in das Kunstwerk, denn es dreht sich alles um die Vanitas. "Es ist ein Schatz", ergänzt Schulte-Goltz begeistert.

Der Experte weiß außerdem, dass das Gemälde den Titel "Mit Römer, Brot und Fisch" trage und aus dem Jahr 1650 stamme.

Bares für Rares: Was ist das Gemälde von Jan Fris wert?

Chris Focken hat bereits eine Preisvorstellung: "Wir stellen uns ungefähr 10.000 Euro vor", erklärt er. Der Experte ist davon nicht schockiert - im Gegenteil: Schulte-Goltz hält sogar 17.000 Euro für angemessen.

Als Focken mit dem Gemälde den Raum der Händler betritt, sind diese erst einmal ratlos, denn es existiert kein Gutachten, das die Originalität des Kunstwerks besiegeln würde.

Als Horst Lichter die Unsicherheit der Händler bemerkt, greift er ein, was er normalerweise an dieser Stelle nie tut.

"Es war das erste Mal in vielen Jahren, wo ich bei der Expertise Bauklötze gestaunt habe", erklärt Lichter. Er berichtet, dass die Originalität des Kunstwerkes durch die einstige Säuberung des Bildes gesichert sei, denn die Schweinsblase weise nur das echte Werk von Fris auf.

Bares für Rares: Wieviel Geld ist den Händlern das Gemälde von Jan Fris wert?

Nach dieser Erklärung fangen die Händler sofort an zu bieten. David Suppes (36) bietet 7.000 Euro. Händler Julian Schmitz-Avila (38) setzt einen drauf und bietet stattliche 12.000 Euro. Doch David Suppes lässt sich nicht überbieten und erhöht den Verkaufspreis auf 15.000 Euro. Kein anderer Händler ist bereit, mehr Geld für das Gemälde zu bezahlen.

Doch Verkäufer Focken lässt nicht locker und erzielt schließlich sogar einen Preis von 15.500 Euro. Somit gelingt es ihm, den bisher höchsten Preis für ein Gemälde bei "Bares für Rares" zu erreichen.

"Ich zahle Ihnen 5.000 Euro in bar und den Rest per Sofort-Überweisung", so David Suppes.

Mit dieser Rekordsumme hat Focken anfangs nicht gerechnet und freut sich nun umso mehr über den sensationellen Gewinn.