Leipzig/DUR. Walter Lehnertz ist ein Urgestein der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares". Den meisten Fans ist er unter dem Spitznamen "80-Euro-Waldi" bekannt. In der MDR-Talkshow Riverboat verriet der Händler nun, woher er diesen Namen überhaupt hat.

Wie Lehnertz im Gespräch mit Wolfgang Lippert erzählt, sei sein Spitzname zufällig entstanden: "Bei einem der ersten Fälle, die wir da so bearbeitet haben, kam einer, der war halt schon bisschen arrogant. Der stellte dann so eine fette Kaminuhr auf die Theke mit so einem Blick: Ja, da habt ihr sowieso kein Geld für. Da komm' ich halt nicht so klar, mit so Leuten."

Da es in diesem Moment allen Händlern die Sprache verschlagen habe, ergriff Lehnertz das Wort: "Ohne krummen Hintergedanke hab ich dann gesagt: 'Ich fang mal mit 80 Euro an.' Da ging aber watt an der Theke los!"

Warum "Bares für Rares"-Star Walter Lehnertz oftmals mit dem 80-Euro-Gebot startet

Nach dem Dreh habe sich nicht einmal mehr Moderator Horst Lichter zurückhalten können: "Der kam an und meinte nur: 'Eifler (Lehnertz stammt aus der Eifel, d. Red.), hast du sie noch alle? Du kannst doch nicht bei 'nem 2.000-Euro-Teil mit 80 anfangen!" Waldi antwortete darauf nur cool: "Na, haste mal geguckt, watt der hier veranstaltet hat?"

Wie Lehnertz weiter erklärte, startet er sein Gebot immer dann mit 80 Euro, wenn die Sympathie zum Verkäufer nicht wirklich vorhanden ist. Dafür wurde er im Internet früher regelmäßig verrissen, was ihm den Spitznamen "80-Euro-Waldi" einbrachte.

Inzwischen verkauft Walter Lehnertz sogar eigene Merchandising-Artikel. Foto: dpa/Oliver Berg

Walter Lehnertz hat inzwischen sogar eigene Merchandising-Artikel

Sein 80-Euro-Startgebot machte ihn zur Kultfigur der Sendung. Inzwischen hat der Trödelhändler sogar eigene Merchandise-Artikel. Für die Talkrunde "Riverboat" im MDR hatte er unter anderem eigene 80-Euro-Scheine mitgebracht.

"Bares für Rares" will Waldi weiterhin die Treue halten. Zwar müsse er seine Drehtage wegen anderen Projekte von 70 auf 40 reduzieren, aber solange Horst Lichter die Sendung moderiere, wolle auch er weitermachen.