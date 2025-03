Berlin - Am Rande einer Firmenfeier wird der Berliner Architekt Tobias Kaiser (Julian Bloedorn) erschossen. Seine Kollegin Doreen Schön (Antonia Bill) findet ihn tot auf der Straße. Gab es Zwist in dem großen Unternehmen oder war der maskierte Täter nur zufällig da? Das Zweite zeigt die Folge „Fast perfekte Morde“ aus der Krimireihe „Ein starkes Team“ am Samstag, dem 15. März, um 20.15 Uhr. In der ZDF-Mediathek ist sie bereits zu sehen.

Ein toter Barkeeper

Das Opfer und seine Kollegin Leyla Günes (Yasemin Cetinkaya) waren beide im Rennen als Partner in dem renommierten Architekturbüro gewesen. Gerade erst hatte die Firma einen Riesenauftrag an Land gezogen. Den Kollegen zufolge verdankt das Büro den Coup besonders der harten Arbeit von Günes. Doch ausgerechnet sie zog ihr Interesse daran, Partner zu werden, kurzzeitig zurück. Kaiser sollte es werden.

Kurz nach dem ersten Mord wird ein weiterer Mann erschossen: Barkeeper Tino Feldkamp ist gerade dabei, seine Cocktailbar abzuschließen, als jemand ihn mit zwei Schüssen tötet. Bei den Ermittlungen im privaten Umfeld des Toten wird klar, dass der verheiratete Feldkamp ein Frauenheld war. Seine deutlich ältere Frau Katrin Lorenz (Carina Wiese), Therapeutin für Entspannungstechniken, wollte sich scheiden lassen. Mit ihrem Geld hatte er seine Bar gegründet.

Zwei Fälle - ein Täter?

Auf den ersten Blick scheinen beide Fälle unabhängig voneinander zu sein: zwei Männer, die sich nicht kannten, mit zwei verschiedenen Tatwaffen getötet. Auch die Suche nach einem verbindenden Motiv bringt die Ermittler Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck), Otto Garber (Florian Martens) und Nils Makowski (Lucas Reiber) vorerst nicht weiter.

Kaiser hatte Streit mit dem Vater einer jungen Frau, die als Praktikantin in Kaisers Architekturbüro gearbeitet hat - bis zur absoluten Erschöpfung. Der Vater hatte sich sogar eine Waffe besorgt. Auch Günes gilt als verdächtig, da sie vom Tod Kaisers profitiert. Denn nun soll sie Partnerin im Architekturbüro werden. Ist sie vielleicht eine Verbindung zwischen den beiden Morden?

Kernige Sprüche, trockener Humor und viel Zwischenmenschliches machen den Charme dieser Berliner Krimireihe aus. Der Flirt zwischen Otto Garber und der Rechtsmedizinerin Dr. Gabriele Simkeit (Eva Sixt) knistert weiter, Linett Wachow freundet sich mit einer Verdächtigen an. Und Jung-Kommissar Nils Makowski (Lucas Reiber) hat mehr Interesse an der Zeugin Doreen Schön als an der Auflösung des Falls.