Bis zur neuen Staffel "Bauer sucht Frau" müssen sich die Fans noch etwas gedulden. Einen kleinen Lichtblick gibt es jedoch am Pfingstmontag. Denn dann stellt Inka Bause die neuen Landwirtinnen und Landwirte vor.

Bauer sucht Frau: Moderatorin Inka Bause stellt am Pfingstmontag die neuen Kandidaten vor.

Köln. - In diesem Jahr startet die 21. Staffel der beliebten Kuppel-Show "Bauer sucht Frau". Die RTL-Doku-Soap flimmerte erstmals 2005 über die Bildschirme. Seitdem konnten einige Bauern unter die Haube gebracht werden.

Moderatorin Inka Bause stellt neue Landwirte vor

Fans des Formats sollten sich daher Pfingstmontag, 9. Juni, rot im Kalender markieren. Um 19.05 Uhr stellt Moderatorin Inka Bause dann die neuen Landwirtinnen und Landwirte der aktuellen Staffel vor. "Pfingstmontag ist Bauern-Montag", heißt es dazu auf dem Instagram-Kanal der Sendung.

Wer nicht so lange warten will, kann die neue Folge bereits am 2. Juni auf RTL+ schauen. Einen konkreten Starttermin für die aktuelle Staffel gebe es allerdings noch nicht.

Bauer sucht Frau: Wiedersehen mit Paul und Anna angekündigt

Da die vergangene Staffel Ende September 2024 begann, dürfte die Ausstrahlung erfahrungsgemäß auch im Herbst starten.

Neben neuen Singles soll es in der Show auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten geben, so RTL: "Außerdem gibt es große Neuigkeiten bei Mutterkuhhalter Paul und seiner Anna!" Es bleibt also spannend.