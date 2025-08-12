Sandra Bullock und Jennifer Aniston gehören zu den bekanntesten Schauspielerinnen der Welt - und sind gut befreundet. Zu einer anderen Zeit wäre das nicht gerne gesehen gewesen, erzählte Bullock nun.

Berlin - Die US-Schauspielerinnen Jennifer Aniston (56) und Sandra Bullock (61) sind laut einem Bericht der Zeitschrift „Vanity Fair“ beste Freundinnen - dabei haben die Schauspielerinnen etwas anderes gelernt. „Wir stammen aus einer Zeit im Business, in der niemand wollte, dass Frauen befreundet sind – es ging darum, alle gegeneinander auszuspielen“, sagte Bullock im Interview mit der Zeitschrift. Aniston ziert das Cover der neuen Ausgabe.

„Uns wurde gesagt, dass wir das nicht tun sollten – also einander mögen, respektieren und anerkennen“, sagte Bullock weiter. Die Wendung brachte dem Bericht zufolge eine Hochzeit vor etwa 15 Jahren. Danach nahm Aniston Bullock in ihren engsten Freundeskreis auf.

Eine Zeit lang teilten Bullock und Aniston den Angaben zufolge eine Angst vor dem Fliegen: „Wir beide in einem Flugzeug – das ist wirklich ein erbärmlicher Anblick“, sagte Bullock scherzend.

Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock („Blind Side“) sorgte 1994 mit „Speed“ für Furore. Mit Nicole Kidman wird sie voraussichtlich im kommenden Jahr in der Hexen-Komödie „Practical Magic 2“ zu sehen sein. Jennifer Aniston erlangte mit ihrer Rolle in der Sitcom „Friends“ große Berühmtheit. In der Serie „The Morning Show“ (Apple TV+) ist sie als Fernsehmoderatorin Alex Levy zu sehen. Staffel vier der Serie soll im September erscheinen.