Berlin - US-Schauspieler Channing Tatum hat nach eigenen Worten ein Jahr lang neu gekaufte weiße T-Shirts getragen, um nicht waschen zu müssen. „Ich hasse es, Wäsche zu waschen, ich hasse es wirklich, mehr als ich sagen kann“, sagte der 44-Jährige dem Männermagazin „GQ“.

Es sei im Jahr 1999 oder 2000 gewesen - so ganz genau konnte Tatum das in dem Interview nicht sagen. Er erinnere sich nur, dass es ein „schönes Jahr“ gewesen sei. Da habe er für sich das „Jahr des frischen weißen T-Shirts“ ausgerufen. „Da habe ich das ganze Jahr über keine Wäsche gewaschen und nur weiße T-Shirts getragen, die ich gerade gekauft hatte.“

Am 22. August kam Tatums neuer Film „Blink Twice“ in die Kinos. In dem Regiedebüt von US-Schauspielerin Zoë Kravitz spielt neben Tatum auch Schauspielerin Naomi Ackie mit.