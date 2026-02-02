„Ein einfacher Unfall“ des iranischen Regisseurs Jafar Panahi geht dieses Jahr für einen Oscar ins Rennen. Nun wurde ein Co-Autor des Films im Iran festgenommen.

Der Autor Mehdi Mahmoudian wurde im Iran festgenommen. Er arbeitete bei dem Film „Ein einfacher Unfall“ mit, der für einen Oscar nominiert ist. (Symbolfoto)

Teheran - Im Iran ist ein Co-Autor des oscarnominierten Politthrillers „Ein einfacher Unfall“ festgenommen worden. Wie das iranische Onlineportal Emtedad berichtete, habe Mehdi Mahmoudian nach seiner Inhaftierung inzwischen Kontakt zu seiner Familie aufnehmen können. Die Vorwürfe gegen ihn seien bislang unbekannt, hieß es unter Berufung auf seinen Anwalt. Als möglicher Grund für die Festnahme gilt ein Schreiben, das Mahmoudian gemeinsam mit weiteren Persönlichkeiten unterzeichnet hatte und in dem die blutigen Repressionen im Iran Anfang Januar verurteilt wurden.

Eine dramatische Wirtschaftskrise und sehr hohe Inflation hatten Ende Dezember Proteste im Iran ausgelöst. In den Metropolen kam es am 8. und 9. Januar dann zu Massenprotesten, die brutal niedergeschlagen wurden. Dabei sollen Tausende Menschen getötet worden sein.

Auch der iranische Regisseur des Film „Ein einfacher Unfall“, Jafar Panahi (65), hatte zum Auftakt des Europäischen Filmpreises Mitte Januar in Berlin mit einem dramatischen Appell an die Lage in seinem Heimatland erinnert. „Wenn Gewalt unbeantwortet bleibt, wird sie normalisiert“, sagte Panahi unter anderem. Und wenn sie normalisiert werde, breite sie sich aus und werde ansteckend.

Panahi gewann mit seinem jüngsten Film „Ein einfacher Unfall“ die Goldene Palme in Cannes und geht damit bei den Oscars in der Sparte für den Besten Internationalen Film für Frankreich ins Rennen. Er setzt sich darin mit Erlebnissen im Gefängnis und der Gewalt des iranischen Regimes auseinander. Während der Regisseur im Ausland weilte, verhängte ein Revolutionsgericht in Teheran in Abwesenheit gegen ihn eine Haftstrafe.