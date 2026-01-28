US-Schauspielerin Claire Danes liebt es, sich zu Musik zu bewegen. Auch in den Alltag bindet sie das Tanzen ein, wie Danes erzählt. Ihr 13-jähriger Sohn findet das nicht so toll.

Los Angeles - US-Schauspielerin Claire Danes liebt es zu tanzen und bringt damit ihren Sohn regelmäßig in große Verlegenheit. „Es ist wie eine Superkraft, die ich habe“, sagte die 46-Jährige im Podcast „Good Hang with Amy Poehler“. Mit Blick auf ihren ältesten Sohn, der gerade 13 geworden ist, schilderte sie: „Schon ein ganz kleiner Tanzmove in der Öffentlichkeit, und er wechselt die Straßenseite. Ich kann ihn innerhalb einer Millisekunde in Grund und Boden beschämen.“

Das Beste am Tanzen sei, wenn man in diesen Flow-Zustand komme, „wenn man keine Gedanken mehr hat und einfach nur noch vollkommen synchron mit den Klängen ist“, schwärmte Danes. „Ich tanze nicht mehr genug“, sagte sie. „Ich habe neulich Abend allein in meinem Bad ordentlich rumgezappelt. Das habe ich wirklich gebraucht.“

Danes ist bekannt für ihre Rolle in der Drama-Serie „Homeland“. Zuletzt war sie unter anderem in der Netflix-Serie „The Beast in Me“ zu sehen. Die Schauspielerin hat schon früher über ihre Liebe zum Tanzen gesprochen und auch vom Berliner Technoclub Berghain geschwärmt.