Berlin - Dschungeldoktor Dr. Bob ist krank. Der gelernte Rettungssanitäter, der eigentlich Robert McCarron heißt, ist in 20 Jahren RTL-Dschungelcamp noch nie ausgefallen, wie der Sender mitteilte. In der für Mittwochabend auf RTL+ geplanten Folge der Realityshow „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ fehlt Dr. Bob aber erstmals bei einer Dschungelprüfung.

„Er ist tatsächlich krank“, verkündet Moderatorin Sonja Zietlow. Seine Vertretung übernimmt Zietlows Co-Moderator Jan Köppen, der den Look des Australiers mit Baseballkappe und kreisrunder Brille imitiert. Er erklärt an Tag 14 der aufgezeichneten Show den beiden Prüflingen Elena Miras und Georgina Fleur, was auf sie zukommen wird.

Er kuriert eine Erkältung aus

Auch in der Folge zu Tag 15 wird Dr. Bob fehlen. „Der Dschungel-Doc musste sich während der Aufzeichnungen des Legenden-Dschungelcamps eine kurze Auszeit nehmen, um eine Erkältung auszukurieren“, so RTL. „Aber keine Sorge: Natürlich sperrt Dr. Bob sich nicht dauerhaft selbst. Kurz vor dem Halbfinale wird er mit gewohnter Energie und Expertise zurück sein.“ Das Halbfinale zeigt RTL+ als Stream am Freitagabend.

Dr. Bob sei im Übrigen nicht der Einzige, der bei diesem Legenden-Dschungelcamp krankgeschrieben worden sei. „Auch Moderator Jan Köppen verpasste den Start, weil er mit Fieber das Bett hüten musste.“