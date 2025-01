München - Es ist wieder „Bergdoktor“-Zeit. Dr. Martin Gruber ist zurück, und mit ihm natürlich der turbulente Alltag mit Mama Lisbeth, Bruder Hans, Tochter Lilli, seinem Spezl Dr. Kahnweiler und den Patienten, die Hilfe suchend in der Praxis am Wilden Kaiser auftauchen. Der ZDF-Quotenhit um Hauptdarsteller Hans Sigl geht in die 18. Staffel - es wird spannend und unterhaltsam. Die erste Folge ist heute um 20.15 Uhr zu sehen sowie in der Mediathek abrufbar.

Für „Bergdoktor“-Fans hat das ZDF zudem ein sehenswertes Schmankerl parat: eine zweiteilige Backstage-Dokumentation. In jeweils knapp 30 Minuten gewährt der Sender einen Blick hinter die Kulissen der Serie. Die Zuschauer begleiten Hans Sigl und seine Co-Stars Ronja Forcher, Mark Keller, Monika Baumgartner, Hilde Dalik und Heiko Ruprecht quasi bei den Dreharbeiten.

Für seine Patienten tut der „Bergdoktor“ fast alles

Dr. Gruber (Hans Sigl) ist für seine Patienten immer zur Stelle, kümmert sich nicht nur um ihre Gesundheit, sondern sorgt sich auch für ihr allgemeines Wohlergehen. Dafür ist ihm kein Weg zu weit und kein Gedankengang zu umständlich. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass er in der Regel immer nur einen Patienten hat, für den er dann eben ganz da sein kann.

Inhaltlich will Hauptdarsteller Sigl nicht viel vorab verraten: „Es wird turbulent, emotional und dramatisch. Der Humor kommt auch nicht zu kurz. Da ist für jeden was dabei“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist jedes Jahr aufs Neue für uns alle eine große Freude, diese acht Filme zu drehen, und im Rückblick fallen mir immer so viele außergewöhnliche Momente ein.“

In der ersten Folge mit dem Titel „Wechselwirkungen“ bekommt Dr. Gruber es mit Hendrik Balan (Sönke Möhring) zu tun, der sein Leben um fast jeden Preis verlängern möchte. Dafür schluckt er viele Pillen - bis er zusammenklappt.

In der Praxis hat Martin Gruber die Sprechstundenhilfe David Kästner (Frédéric Brossier) an seiner Seite. Der junge Mann recherchiert gerne zu kniffligen medizinischen Fällen und versteht sich überdies sehr gut mit Grubers Tochter Lilli (Ronja Forcher). Ob sich zwischen den beiden etwas anbahnt? Dazu hüllte sich Brossier im dpa-Interview in Schweigen.

Dafür erzählte er, was er bei den Dreharbeiten von seinem Serien-Chef lernen kann. Da werde nämlich viel improvisiert und am Text geändert. „Hans Sigl ist König in dieser Disziplin - auch weil er seine Figur in- und auswendig kennt. Seit 18 Jahren. Er ist ja auch ein sehr schlagfertiger Mensch. Das ist sehr beeindruckend, da kann man viel lernen“, so Brossier.

Arzt im Dauer-Beziehungsdrama

Beim „Bergdoktor“ ist eigentlich das Liebesglück eingezogen. Die zauberhafte Bankerin Karin (Hilde Dalik) hat wieder etwas Leichtigkeit in das Leben von Martin Gruber gebracht. Doch es ziehen dunkle Wolken auf.

Das ständige Beziehungsdrama des Arztes zieht sich wie ein roter Faden durch die mit Humor und Augenzwinkern erzählte Serie. Chef-Autor Philipp Roth und sein Autorenteam haben den „Bergdoktor“ schon so manches Frauenherz brechen lassen - und natürlich auch umgekehrt.

Im Laufe von 18 Staffeln hat Gruber jedenfalls schon etliche Male sein Glück versucht: Ärztin Julia, Wirtin Susanne, dann die aparte Anwältin Andrea, die jedoch einen Heldinnentod starb. Mit Ärztin Lena wurde der „Bergdoktor“ auch nicht glücklich, sie wollte für ihn ihren Ehemann nicht verlassen.

Dann trat Anne in Martins Leben, die über neun Staffeln die Nerven der Grubers und der Zuschauer strapazierte. Zwischendurch verirrte sich Martin zu Versicherungsfrau Rike und lenkte sich mit Apothekerin Franziska ab. Ein geplanter Neuanfang mit Anne war zum Scheitern verurteilt.

Mit Karin kehrte wieder etwas Ruhe ein. Die beiden dürften aber nicht in einem Übermaß an Harmonie versinken - auch weil Martins Ex-Schwägerin Caro (Barbara Lanz) zunehmend den Nerv-Part in der Serie übernimmt. Die unzufriedene Geschäftsfrau wirft sich dem Arzt aufdringlich an den Hals.

Martin Gruber ist unterdessen nicht der Einzige, der sich in - für die Zuschauer unterhaltsamen - Liebeswirren befindet. Bruder Hans pflegt ein kaum weniger bewegtes Beziehungsleben. Auch hier gibt es neue Ent- und Verwicklungen.