Der Autor ist von der Verfilmung nicht so überzeugt, doch das stört das TV-Publikum offenbar nicht. Noch nie ist eine Streaming-Serie des ZDF bei den Zuschauern so erfolgreich an den Start gegangen.

„Der Schwarm“ mit Rekordstart in der ZDF-Mediathek

Tödliche Attacken von Walen, Beben durch Meereswürmer und eine mörderische Invasion von augenlosen Krabben: „Der Schwarm“ zeigt in großen Bildern und starken Kamerafahrten eine Rache der geschundenen Natur.

Berlin/Mainz - Der aufwendig inszenierte Ökothriller „Der Schwarm“ ist in der ZDF-Mediathek so gut gestartet wie noch keine andere Streamingserie. Wie der Mainzer Sender am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa berichtete, erreichte die erste Folge der Frank-Schätzing-Verfilmung zwischen dem 22. Februar und dem 1. März 2,0 Millionen Sichtungen. Folge zwei wurde demnach 1,5 Millionen Mal angeschaut. Folge drei erreichte 1,4 Millionen Views. Weitere Episoden des Achtteilers wurden jetzt erst freigeschaltet.

„"Der Schwarm" ist ein herausragendes Beispiel für innovatives fiktionales Fernsehen Made in Europe“, zitierte das ZDF am Donnerstag eine Rede seines Intendanten Norbert Himmler in Brüssel vor rund 350 Europapolitikern. „Die Verfilmung von "Der Schwarm" zeigt: Mit den richtigen Partnern sind europäische Produktionen international wettbewerbsfähig.“ Die Serie um eine Rache der Natur entstand unter Federführung des ZDF als internationale Koproduktion gemeinsam mit France Télévisions, Rai, ORF, SRF, der Viaplay Group und Hulu Japan.