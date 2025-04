„Thor“-Darsteller Chris Hemsworth spielt in „Subversion“ die Hauptrolle. (Archivbild)

Los Angeles - Hollywood-Star Chris Hemsworth (41, „Thor“) wird für den deutschen Regisseur Patrick Vollrath („7500“) vor die Kamera treten. Der gebürtige Australier werde die Hauptrolle in dem geplanten U-Boot-Thriller „Subversion“ von Amazon MGM Studios übernehmen, wie US-Branchenmagazine berichteten. Hemsworth soll einen Marine-Kapitän spielen, der von Verbrechern gezwungen wird, ein U-Boot mit illegaler Fracht durch internationale Gewässer zu steuern. Der Drehbeginn in Australien ist für den Herbst geplant.

Hemsworth war zuletzt in dem Action-Blockbuster „Furiosa: A Mad Max Saga“ (2024) an der Seite von Anya Taylor-Joy zu sehen. Der „Thor“-Darsteller kehrt auch in der für 2026 angekündigten Marvel-Produktion „Avengers: Doomsday“ zurück.

Vollrath (40) hatte 2019 mit dem Thriller „7500“ sein Spielfilmdebüt gegeben. Im Zentrum des psychologisch ausgefeilten Films steht ein Terroranschlag während eines Linienflugs. Die Hauptrolle des Piloten, der das Leben der Passagiere zu retten versucht, spielte der US-Amerikaner Joseph Gordon-Levitt („Inception“, „Snowden“).

Mit seinem Kurzfilm „Alles wird gut“ gewann Vollrath 2015 einen Studenten-Oscar. Der Regisseur aus Bad Grund im Harz war im Folgejahr auch für einen Oscar in der Kurzfilm-Sparte nominiert gewesen. Vollrath studierte an der Wiener Filmakademie unter Oscar-Preisträger Michael Haneke („Liebe“).