Berlin - Im neuen Film von Nora Fingscheidt verkörpert Saoirse Ronan eine junge Frau, die auf einer einsamen schottischen Insel versucht, vom Alkohol loszukommen. Ronan schafft es, mit ganz subtilen Mitteln eine große Emotionalität in dem Drama zu erzeugen. Die irisch-US-amerikanische Schauspielerin war im Alter von 30 Jahren schon viermal für den Oscar nominiert. Mit „The Outrun“ könnte eine fünfte Nominierung folgen.

Brüllend komisch und herzerwärmend: die Komödie „Toni und Helene“

Mit der ebenso gefühlvollen wie witzigen Komödie „Toni und Helene“ laden die österreichischen Schauspielstars Christine Ostermayer (87) und Margarethe Tiesel (65) zu einem Fest des Lebens. Sie begeistern mit einer verblüffenden Geschichte zum Thema selbstbestimmtes Sterben. Komik und Tragik wurden vom Autoren- und Regie-Duo Sabine Hiebler und Gerhard Ertl überaus wirkungsvoll ausbalanciert.

„A Differnt Man“ mit Sebastian Stan

Gerade noch war Schauspieler Sebastian Stan als junger Donald Trump in „The Apprentice“ zu sehen. Mit „A Different Man“ kam der 42-Jährige dieses Jahr zur Berlinale. Die Tragikomödie von Aaron Schimberg handelt von einem Mann mit einem deformierten Gesicht. Nach einem Experiment verwandelt er sich in einen äußerlich attraktiven Mann. Anders als erwartet, bringt ihm das kein Glück.