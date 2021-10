Die neuesten Filme und Serien bei Netflix, Sky & Co.

Halle (Saale)/DUR/acs - Die dunkle Jahreszeit ist endgültig herangebrochen. Die Sonne geht von Tag zu Tag früher unter. Grund genug, um es sich mit einem warmen Tee und einer kuscheligen Decke auf dem Sofa gemütlich zu machen. Um lange Herbst- und Winterabende zu überstehen, dürfen auch die neusten Serien- und Filmhighlights nicht fehlen.

Große Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon Prime, Sky oder Disney Plus bringen wöchentlich neue Serien und Filme heraus. Einem gemütlichen Filmeabend oder einem spannenden Serienmarathon mit der Familie oder mit Freunden steht daher nichts mehr im Wege.

Serien- und Film-Neuheiten: Demnächst auf Netflix

Netflix ist der Platzhirsch auf dem weltweiten Streaming-Markt. Mit immer neuen Filmen, Serien und Dokumentarfilmen ist bei Netflix für fast alle Geschmäcker etwas dabei.

Gabby’s Dollhouse, Staffel 3 (18.10.)

Liebe macht blind: Brasilien, Staffel 1 (20.10.)

Found (20.10.)

Life’s a Glitch, Staffel 1 (21.10.)

Liebe, Sex und goop, Staffel 1 (21.10.)

Insiders, Staffel 1 (21.10.)

Komi Can’t Communicate, Staffel 1 (21.10.)

Flip a Coin – One Ok Rock Documentary (21.10.)

Tut Tut Cory Fitzer, Staffel 6 (21.10.)

Little Big Mouth (22.10.)

Inside Job, Teil 1 (22.10.)

Der Denver-Clan, Staffel 4 (22.10.)

Locke & Key, Staffel 2 (22.10.)

Maya und die Drei, Teil 1 (22.10.)

The King’s Affection, Staffel 1 (22.10.)

Adventure Beast, Staffel 1 (22.10.)

More than Blue: Die Serie, Staffel 1 (22.10.)

Roaring Twenties, Folge 1-3 (22.10.)

Sintonia, Staffel 2 (27.10.)

Bloodshot (27.10.)

Luis Miguel – Die Serie, Staffel 3 (28.10.)

Das Motiv, Miniserie (28.10.)

Colin in Black & White, Miniserie (29.10.)

Die Zeit, die ich dir widme, Staffel 1 (29.10.)

Roaring Twenties, Folge 4-6 (29.10.)

Netflix-Neuheiten der Woche

In dieser Woche bringt Netflix wieder einige Neuheiten heraus. So erschien am Montag die dritte Staffel der Kinder-Animations-Serie „Gabby’s Dollhouse“. Am Mittwoch erschien die Reality-TV-Serie „Liebe macht blind: Brasilien“. Auch der Film „Found“ erschien am Mittwoch. Drei adoptierte Mädchen reisen dabei auf der Suche nach ihren leiblichen Eltern nach China.

Donnerstag erscheint die Netflix-Serie „Life’s a Glitch“, bei der der YouTube-Star Julien Bam die Hauptrolle spielt. Mit „Liebe, Sex und goop“ bringt Netflix am Donnerstag eine weitere Serie heraus. Die Reality-TV-Serie mit Gwyneth Paltrow soll Paaren zu besserem Sex und mehr Intimität verhelfen.

Auch die Reality-TV-Serie „Insiders“ erscheint am Donnerstag, genau wie die Serie „Komi Can’t Communicate“ und die Dokumentation „Flip a Coin – One Ok Rock Documentary“. Für Kinder ist ab Donnerstag auch etwas Neues im Programm: die sechste Staffel der Animations-Serie „Tut Tut Cory Fitzer“ erscheint am Donnerstag.

Serien und Filme: Netflix-Neuheiten am Freitag

Netflix-Neuheiten am Freitag sind unter anderem der Film „Little Big Mouth“ und die Netflix-Serie „Inside Job“. Die vierte Staffel von „Der Denver-Clan“ kann man ebenfalls ab Freitag streamen. Sie bringt wieder reichlich Drama mit sich. Auch die zweite Staffel der Serie „Locke & Key“ ist ab Freitag verfügbar, genau wie die Kinder-Serie „Maya und die Drei“.

Ebenfalls am Freitag erscheint die Drama-Serie „The King’s Affection“, sowie die Comedy-Serie „Adventure Beast“. In der Zeichentrick-Serie erkunden ein Zoologe, seine Nichte und sein Assistent die Welt und retten wilde Kreaturen.

Auch die erste Staffel von „More than Blue: Die Serie“ erscheint am Freitag auf Netflix. In der an den Film angelehnten Serie will ein unheilbarer kranker Mann für seine Liebste einen neuen Lebenspartner suchen.

Die ersten drei Folgen der Doku-Reihe „Roaring Twenties“ erscheinen ebenfalls am Freitag. In der Reality-Tv-Sendung müssen junge Erwachsene in den USA Liebe und Freundschaft meistern.

Nächste Woche: Neue Filme und Serien auf Netflix

Die zweite Staffel der Krimi-Serie „Sintonia“ erscheint nächste Woche Mittwoch, genau wie der Action-Film „Bloodshot“. Die dritte Staffel von „Luis Miguel – Die Serie“ erscheint am nächsten Donnerstag. Auch die Doku-Reihe „Das Motiv“ ist ab Donnerstag auf Netflix verfügbar.

Am nächsten Freitag erscheint die Mini-Serie „Colin in Black & White“. Die Dramserie dreht sich um Colin Kaepernick und erzählt von seiner prägenden Jugend und den Herausforderungen seiner ethischen Herkunft.

Auch die erste Staffel der Serie „Die Zeit, die ich dir widme“ erscheint am nächsten Freitag. Nach einer Trennung versucht eine Frau ein neues Leben zu beginnen. Folge vier bis sechs der Dokureihe „Roaring Twenties“ erscheint ebenfalls am nächsten Freitag auf Netflix.

Sky-Neuheiten: Filme und Serien

Mit Sky Entertainment und Sky Cinema bietet der Pay-TV-Sender Sky allen Serien- und Filmliebhaber ein großes Angebot.

Let them all talk (18.10.)

Die Ibiza-Affäre, Mini-Serie (21.10.)

Jim Knopf und die wilde 13 (23.10.)

Beyond the Law (23.10.)

Feind oder Freund (25.10.)

Departure, Staffel 2 (25.10.)

Day of the Dead, Staffel 1 (27.10.)

Our Ladies (29.10.)

Verdacht/Mord, Staffel 2 (31.10.)

Am Montag erschien der Film „Let them all talk“ auf Sky. Das Drama mit Dianne Wiest und Meryl Streep kam im Jahr 2020 heraus. Ab Donnerstag kann man die Mini-Serie „Die Ibiza-Affäre" auf Sky anschauen. Die Miniserie dreht sich um das berühmte Skandal-Video des österreichischen Vize-Kanzlers.

Sky-Neuheiten am Wochenende

Am Samstag erscheint der Film „Jim Knopf und die wilde 13“ auf Sky. Die Realverfilmung des gleichnamigen Kinderbuchs von Michael Ende ist die Fortsetzung des 2018 erschienenen Films „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. In dem Film erleben Jim Knopf und Lukas erneut ein großes Abenteuer.

Ab Samstag ist der Film „Beyond the Law“ auf Sky zu sehen. Der Action-Thriller dreht sich um einen rachsüchtigen Vater, der nach dem Tod seines Sohnes nichts mehr zu verlieren hat.

Neue Filme und Serien auf Sky in der nächsten Woche

Ab nächste Woche Montag kann man den Krimi „Feind oder Freund“ auf Sky streamen. Auch die zweite Staffel der Mystery- und Drama-Serie „Departure“ ist ab Montag auf Sky zu sehen. Staffel eins der Serie „Day of the Dead“ erscheint am nächsten Mittwoch auf Sky. Die Horror-Serie handelt von sechs Freunden, die versuchen, eine Zombie-Invasion zu überleben.

Das Drama „Our Ladies“ erscheint am nächsten Freitag. Der Film erzählt von einer Gruppe katholischer Schulmädchen, die in einem Ausflug die Möglichkeit sehen, sich in der Großstadt auszutoben. Nächste Woche Sonntag erscheint die zweite Staffel der Krimi-Serie „Verdacht/Mord“ auf Sky.

Film- und Serien-Neuheiten bei Amazon Prime

Auch beim Streaming-Dienst Amazon Prime gibt es regelmäßig neue Filme und Serien.

Der karierte Ninja (18.10.)

Fabricated City (18.10.)

Motherland: Fort Salem, Staffel 2 (18.10.)

Slate (20.10.)

Wie ein einziger Tag (21.10.)

Alvin und die Chipmunks: Road Chips (22.10.)

Prestige: Die Meister der Magie (23.10.)

The Marksman – Der Scharfschütze (23.10.)

Blind-Spot, Staffel 5 (23.10.)

Es (24.10.)

Lucifer, Staffel 6 (25.10.)

Fairfax, Staffel 1 (29.10.)

Maradona – Leben wie ein Traum, Doku-Reihe (29.10.)

The Middle, Staffel 1-9 (29.10.)

Seit Montag kann man die Filme „Der karierte Ninja“ und „Fabricated City“ auf Amazon Prime anschauen. Auch die zweite Staffel der Fantasy-Serie „Motherland: Fort Salem“ ist seit Montag auf Amazon Prime zu sehen.

Der Action-Film „Slate“ erschien am Mittwoch. Er erzählt von einer jungen Schwertkämpferin, die davon träumt, ein Star in Actionfilmen zu werden. Als sie ihre erste Rolle bekommt, läuft am Set des Filmes jedoch alles anders.

Am Donnerstag erscheint der Liebesfilm „Wie ein einziger Tag“. Der Film erzählt von einem Liebespaar, das nach einem gemeinsam verbrachten Sommer durch den zweiten Weltkrieg getrennt wird.

Amazon Prime-Neuheiten am Wochenende

Für die ganze Familie ist auch etwas dabei: Am Freitag erscheint der Animations-Film „Alvin und die Chipmunks: Road Chips“ auf Amazon Prime.

Ab Samstag kann man den Film „Prestige: Die Meister der Magie“, sowie „The Marksman – Der Scharfschütze“ auf Amazon Prime streamen. Ebenfalls am Samstag erscheint die fünfte Staffel der Action-Serie „Blind-Spot“. Die Serie dreht sich um eine internationale Verschwörung und eine Reihe mysteriöser Verbrechen.

Der Horror-Film „Es“ erscheint am Sonntag auf Amazon Prime. Die Verfilmung von Stephen Kings Erfolgsroman handelt von einem Clown, der alle 27 Jahre aus der Kanalisation auftaucht und Kinder in der Stadt Derry terrorisiert.

Nächste Woche: Neue Serien und Filme auf Amazon Prime

Am Montag erscheint die sechte Staffel der Krimi-Serie „Lucifer“ auf Amazon Prime. Ab nächster Woche Freitag kann man die erste Staffel der Comedy-Serie „Fairfax“, sowie die Doku-Serie „Maradona – Leben wie ein Traum“ auf Amazon Prime streamen. Auch Staffel eins bis neun der Comedy-Serie „The Middle“ ist ab nächstem Freitag auf Amazon Prime zu sehen.