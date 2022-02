Dschungel-Aus für Hartwich: Diese Promis könnten wir uns als Nachfolger vorstellen

Magdeburg/DUR/it - Mehr als ein Jahrzehnt hat Moderator Daniel Hartwich zusammen mit seiner Kollegin Sonja Zietlow die Kandidaten durch das Dschungelcamp begleitet. Nun hat sich der Vater von zwei Kindern dazu entschieden, dem Dschungel den Rücken zu kehren, um sich ganz seiner Familie widmen zu können.

Doch nun bleibt die Frage: Wer wird sein Nachfolger? Wie die Bild zu berichten weiß, soll Comedian Chris Tall als heißer Kandidat gehandelt werden. RTL hält sich momentan jedoch noch bedeckt. Neben Chris Tall könnten allerdings auch weitere prominente Persönlichkeiten infrage kommen, die wir für geeignet halten.

Dschungelcamp-Liebling Bea Fiedler

Im vergangenen Jahr war Bea Fiedler, bekannt aus "Eis am Stiel", selbst Kandidatin in der Ersatzshow von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Die Fiedler-Ultras hofften darauf, dass sie auch in dieser Staffel in Südafrika als Kandidatin dabei sein würde.

Sie bekam jedoch kurzerhand eine eigene Social-Media-Show, die die diesjährige Staffel begleitet hat und sorgte mit ihrer Art für viel Unterhaltung. Einige Fans wünschen sich auch weiterhin, dass Bea bei der nächsten Staffel dabei sein wird. Also warum nicht als Moderatorin?

Wir und wahrscheinlich auch einige Dschungelfans könnten sie uns sehr gut an der Seite von Sonja Zietlow vorstellen.

Ross Anthony

Auch Ross Antony hat sich bereits durch den Dschungel gekämpft und wurde sogar zum Dschungelkönig gekürt. Zwar liegt dieser Erfolg schon einige Jahre zurück (2008), aber auch in diesem Jahr konnte er bereits wieder Tropenluft schnuppern. Allerdings nur kurz bei "Ich bin ein Star - Die Stunde danach".

Ross Antony moderiert seine eigene Show "Die Ross Antony Show" des MDRs. Foto: dpa/ Martin Schutt

Dennoch bringt Ross Antony das Gesamtpaket für die Nachfolge von Daniel Hartwich mit. Hier eine kleine Checkliste:

Erfahrungen vor der Kamera

ist sich für nichts zu schade (immerhin hat er im Dschungel einen Känguru-Anus verspeist)

ein geborerener Flummi

Humor

ein wahrer Sonnenschein

trägt eine ähnliche Frisur wie Sonja Zietlow

Claudia Obert

Eine Frau wie Claudia Obert erlebt man auch nicht alle Tage. Als Unternehmerin hat sie angefangen, hangelte sich durch Teleshopping-Kanäle und endete in zahlreichen Reality-TV-Formaten. Zuletzt bekam sie sogar ihre eigene Dating-Show und suchte bei "Claudias House of Love" die wahre Liebe. Obwohl sie diese wahrscheinlich schon in ihrem Champagner gefunden hat.

Während ihrer Auftritte musste sie bereits viel Kritik einstecken. Bei ihrer Teilnahme an "Promis unter Palmen" wurde sie sogar stark gemobbt und verließ deshalb die Show vorzeitig.

Dennoch ist Obert eine starke Frau, hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen und sollte RTL ihr gestatten, hier und da mal ein Gläschen Sekt zu schlürfen, steht der Moderation des nächsten Dschungelcamps nichts mehr im Weg.

Evelyn Burdecki

Evelyn Burdecki hat bereits in zahlreichen Reality-TV-Formaten teilgenommen. Vor allem durch ihre oft naiven Antworten sorgt sie bei ihren Auftritten für Lacher und Unterhaltung. Unbekannt wäre der Dschungel für die Blondine übrigens auch nicht, denn bereits 2019 war sie Kandidatin und kassierte am Ende sogar Krone und Preisgeld ab.

Evelyn Burdecki gewann das Dschungelcamp im Jahr 2019. Foto: dpa/Britta Pedersen

Sie könnte als Dschungel-Moderatorin garantiert für gute Laune sorgen. Sobald es allerdings um die Erklärung der Regeln bei den Dschungelprüfungen geht, könnte es schwierig werden. Aber diesen Part kann ja dann Sonja Zietlow für sie übernehmen.

Henrik Stoltenberg

Bei Henrik Stoltenberg scheiden sich die Geister. Einige lieben ihn und andere hingegen rollen die Augen sobald er vor die Kamera tritt. Der Enkel des 2001 verstorbenen CDU-Politikers Gerhard Stoltenberg wurde durch die Kuppelshow "Love Island" bekannt. Mit seinen Sprüchen wie "Bon Schlonzo" hat er sich einen Wiedererkennungswert geschaffen - ob positiv oder negativ sei dahingestellt.

Erfahrung im Trash-TV hat der 25-Jährige immerhin genug. Zuletzt war er bei "Temptation Island VIP" und "Promis unter Palmen" zu sehen. Damit wären doch schon mal die Grundlagen für den Dschungel geschaffen - oder nicht?