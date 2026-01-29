Gil Ofarim sorgt an Tag 6 im RTL-Dschungelcamp weniger durch seine Teilnahme an Prüfungen für Gesprächsstoff, sondern vor allem durch seine Weigerung, sich zum Vorfall von 2021 zu äußern. Während er erklärt, warum er nicht über den Skandal sprechen darf, gehen viele Kandidaten mehr und mehr auf Abstand.

Gil Ofarim bei Ibes: "Wenn ich ihn schon reden höre" gegen "Nicht auf ihm rumhacken"

Gil Ofarim auf dem Weg zum Flugzeug, das ihn zu "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" in den Dschungel bringt. Noch hat er ein zaghaftes Lächeln auf den Lippen.

Halle (Saale)/Magdeburg. – An Tag 6 der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" steht Gil Ofarim (43) erneut im Zentrum einer emotionalen Debatte. Nicole Belstler-Boettcher (62) lässt ihrem Unmut freien Lauf und konfrontiert den Musiker mit seiner Vergangenheit und dem Umgang damit.

Sie erklärt, dass es für sie zunehmend schwerer werde, Ofarim zuzuhören: "Wenn ich ihn schon reden höre, mit seiner tiefen Stimme und dann die Vorgeschichte kenne", regt sich die Schauspielerin auf.

Konfrontation zwischen Dschungel-Mitcampern: Wer hat Verständnis, wer nicht?

Kern der Debatte ist Ofarims gleichbleibende Weigerung, öffentlich über den Vorfall im Jahr 2021 zu sprechen, als er in einem Leipziger Hotel behauptete, aufgrund eines Davidsterns diskriminiert worden zu sein.

Später stellte sich das als falsch heraus, beim anschließenden Prozess kam es zu einem Vergleich. In der Show wiederholt Ofarim, dass er "nicht darüber reden kann", weil eine Klausel ihn daran hindere.

Belstler-Boettcher bringt einen Punkt zur Sprache, der viele Zuschauer beschäftigt: Ofarim kündigt an, er wolle wieder Musiker werden, doch seine mangelnde Auseinandersetzung mit dem Skandal stößt auf Kritik.

Die Schauspielerin kommentiert bissig: "Du kommst hier rein und sagst: 'Ich möchte wieder Musiker werden.' Aber was ist mit diesem Mann?" Eine Anspielung auf den ehemaligen Hotelmitarbeiter, dessen Name und Person in der damaligen Debatte eine zentrale Rolle spielten.

Versöhnliche Töne bei Ibes: Simone Ballack versucht, Streit zu schlichten

Ofarim erklärt, dass die im Prozess getroffene Vereinbarung nicht nur ihn schütze, sondern ebenfalls den Mann aus dem Hotel, "der auch nicht will, dass ich darüber rede". Es scheint so, dass Ofarim sich trotz des Drucks von außen an juristische oder vertragliche Verpflichtungen gebunden fühlt.

Simone Ballack (49), eine weitere Teilnehmerin, will Streit schlichten und fordert dazu auf, nicht mehr auf Ofarim "rumzuhacken", da er bereits viel Kritik abbekommen habe.

Reality-Darstellerin Samira Yavuz (32) vertritt wiederum eine härtere Haltung: "Das, was er getan hat, ist überhaupt nicht okay!" Die Reaktionen im Camp selbst sind also geteilt, wenn auch mit klarer Tendenz zum Unverständnis.

Ein alter Skandal, der einfach kein Ende zu finden scheint

Der Konflikt kreist dabei um den Davidstern-Skandal von 2021. Damals hatte Ofarim ein Video veröffentlicht, in dem er schilderte, aufgrund eines Davidsterns im Hotel diskriminiert worden zu sein.

Später stellte sich heraus, dass diese Darstellung nicht belegbar war, und er räumte vor Gericht ein, die Vorwürfe nicht wahrheitsgemäß formuliert zu haben.

Der Vorfall zog große mediale Aufmerksamkeit auf sich und wurde schließlich gegen eine Zahlung von 10.000 Euro vor einem Leipziger Landgericht eingestellt.

Im Dschungelcamp betont Ofarim, dass "das, was passiert ist und das, was da ist, mich nicht komplett ausmacht." Die genaue rechtliche Natur der Vereinbarung – ob Verschwiegenheits- oder Unterlassungserklärung – ist öffentlich nicht vollends geklärt, wird aber als möglicher Grund für sein Schweigen interpretiert.

"Ich bin ein Star – holt mich hier raus": Gil Ofarims Schritt zurück in die Öffentlichkeit

Gil Ofarims Auftritt im Dschungel ist mehr als die übliche Teilnahme an einem Reality-Format: Sie hat dazu geführt, dass zentrale Fragen seiner beruflichen und persönlichen Vergangenheit wieder Thema sind.

Die Konfrontation mit Mitcampern wie Nicole Belstler-Boettcher zeigt, wie sehr viele Menschen eine Aufarbeitung erwarten – und wie schwierig es für Ofarim ist, diesem Wunsch zu entsprechen.

Für die Zuschauer bleibt vorerst offen, ob Ofarims Haltung im Camp langfristig Sympathien gewinnen kann oder ob seine anhaltende Verschwiegenheit und die wiederholten Auseinandersetzungen um den Skandal seine Chancen auf Rehabilitation (oder auch die Finalteilnahme) mindern.