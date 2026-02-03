Nach dem Davidstern-Skandal glaubten viele nicht, dass der Musiker Gil Ofarim so lange im RTL-Dschungelcamp bleiben würde. Hat er nun sogar eine Chance auf die Dschungelkrone? Das beschäftigt auch die Camper.

Der Shitstorm zu Beginn seiner Ibes-Teilnahme ist fast vergessen: Gil Ofarim gilt inzwischen als Kandidat für die Dschungel-Krone.

Magdeburg/Halle (Saale). - Vor Beginn des diesjährigen Dschungelcamps hätten wohl viele nicht gedacht, dass Gil Ofarim so lange in der RTL-Sendung bleibt. Seine Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hatte einen regelrechten Shitstorm gegen die Sendung und RTL hervorgerufen. Treue Zuschauer sprachen sogar vom Boykott der Show. Doch nun scheint sich das Blatt gewandelt zu haben.

Während andere Teilnehmer bereits ausziehen mussten, erhält der Musiker täglich genügend Anrufe von den Zuschauern, um im Dschungelcamp zu bleiben. Mancher spricht ihm inzwischen sogar eine Favoritenrolle auf die Dschungelkrone zu.

IBES-Moderatorin Sonja Zietlow ist sich sicher: Ofarim hat Potenzial zum Dschungelkönig

So kann sich unter anderem Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow vorstellen, dass Ofarim die diesjährige Staffel gewinnt. In der RTL-Sendung "Die Stunde danach" verriet sie: "Wenn es um den König des Dschungels geht: Er kommt mit den Gegebenheiten gut zurecht. Wenn es danach geht, hätte er das Zeug dazu." Ihr Kollege Jan Köppen hielt sich da bedeckter. "Da kann noch einiges passieren", konterte er.

In der Sendung wurde thematisiert, wie sich der öffentliche Blick auf Ofarim in der Zeit des Dschungelcamps gewandelt zu haben scheint. Insbesondere wurde Ofarims Umgang mit Mitcamperin Ariel Hediger gelobt, die ihn in der Show schon mehrfach als „Verbrecher” bezeichnet hat - obwohl Ofarim nicht verurteilt ist. Während sie ihn immer wieder an den Davidstern-Skandal erinnert, bleibt Ofarim ruhig.

Dschungelcamp: Simone Ballack und Umut Tekin sehen Gil Ofarim als Dschungelkönig

Ofarims ruhiges Verhalten kommt auch bei seinen Mitcampern oft gut an. So sagte Simone Ballack, dass sie sich mittlerweile sogar vorstellen könne, das Gil Ofarim die diesjährige Staffel gewinnt. Im Dschungeltelefon fügte sie aber hinzu, dass es „eine Bombe” wäre, wenn Ofarim sich tatsächlich die Krone holt. Dabei ließ sie auch durchblicken, dass sie nicht ganz versteht, warum Ofarim bei den Votings nicht auf dem letzten Platz steht.

Ganz anders sieht das der bereits ausgeschiedene Umut Tekin. In seinem Interview nach der Show betonte er, dass er Gil Ofarim den Sieg am meisten gönne. Er wird ein "Überraschungskönig", lautete seine Prognose.

Dschungelcamp 2026: Ariel Hediger Schuld an Ofarims Sympathie?

Warum Gil Ofarim bei den Zuschauern gut ankommt, kann Tekin nur mutmaßen. Er vermutete, dass Ariel Hedigers ständige Anfeindungen eine bedeutende Rolle dabei spielen könnten. "Dadurch, dass er dann immer cool geblieben ist, macht sie Gil damit eher sympathischer", meinte er.

Mit seiner ruhigen Art und Stimme sowie seinen Erzählungen aus der Vergangenheit und über seine Kinder konnte Ofarim laut Tekin bei den Mitcampern im australischen Dschungel punkten.

Die Zuschauer scheinen Tekins Einschätzung zu teilen. Unter den Dschungelcamp-Beiträgen auf Instagram ist immer häufiger zu lesen, dass Ariel mit ihren Attacken dafür sorgt, dass Gil Mitleid bekommt. "Ariel befördert Gil zum Favoriten und merkt es nicht" oder "Ariel schafft es, dass Gil sympathisch wirkt. Etwas Besseres hätte ihm nicht passieren können", heißt es dort unter anderem.