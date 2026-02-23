Beim "Nachspiel" des Dschungelcamps gab es kein "Friede, Freude, Eierkuchen" – im Gegenteil: Wieder stand Gil Ofarim im Fokus.

"Ich bin ein Star - holt mich hier raus!"

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Beim "Nachspiel" trafen sich alle Teilnehmer des Dschungelcamps wieder.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das RTL-Dschungelcamp ist zu Ende. Doch beim offiziellen "Nachspiel" trafen die Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal aufeinander. Zentrale Figur des Ibes-Wiedersehens war, wie nicht anders zu erwarten, Gil Ofarim (43). Und dieses Mal gab es auch kritische Worte aus der Moderatoren-Riege.

Zum Ende der Show am Sonntagabend ergriff nämlich Moderator Jan Köppen (43) das Wort, um einige Dinge klarzustellen. Er richtete sich damit direkt an den Dschungelkönig Gil Ofarim.

Moderator Jan Köppen konfrontiert Gil Ofarim

"Ich möchte gern etwas sagen, und das sage ich nur für mich aus mir heraus, weil ich viel über Dinge nachgedacht hab und ich mich darüber ärgere, dass ich Dinge, die du im Camp gesagt hast, nicht richtiggestellt hab", begann Köppen seinen Redebeitrag.

Köppen sagte, dass der Sänger immer wieder Andeutungen gemacht habe. So habe Ofarim im Dschungelcamp behauptet, er sei freigesprochen worden, doch das habe nicht der Wahrheit entsprochen.

Auch habe er über eine Verschwiegenheitserklärung gesprochen, "die es in dieser Form nicht gibt". Köppen weiter: "Du musstest dich ja zwei Jahre damit beschäftigen. Du weißt doch im juristischen Sinne, was das heißt!"

Gil Ofarim will nicht auf Davidstern-Skandal reduziert werden

Ofarim räumte daraufhin ein, dass der Begriff "Verschwiegenheitserklärung" eine "unglückliche Wortwahl" gewesen sei. Er habe das nicht bewusst falsch gesagt. Ofarim erklärte die Behauptung mit Müdigkeit, Hunger sowie dem ständigen Nachbohren der anderen Teilnehmer.

Jedoch unterstrich er gleichzeitig, dass er "juristisch ein unschuldiger, freier Mann" sei. "Es gibt da eine Abmachung, die habe ich unterschrieben, dass man nicht darüber spricht, was verhandelt worden ist, warum es so gekommen ist und wer was wem und wie viel zu überweisen hat", erklärte sich der Sänger.

Inzwischen ist offiziell, dass Ofarim 20.000 Euro Schmerzensgeld an den zu Unrecht beschuldigten Hotelmitarbeiter überweisen muss. In einem Interview mit Frauke Ludowig beteuerte er, das Geld zu überweisen. Er habe dafür noch bis Jahresende Zeit.

Ariel: Gil Ofarim soll "ganz Deutschland manipuliert" haben

Im Zuge des "Nachspiels" machte Ofarim zudem deutlich, dass es ihn ärgere, dass er nur auf den Davidstern-Skandal reduziert werde. Er habe auch seit 1995 Karriere gemacht. "Es kommt der Punkt, wo du hoffst, dass es endlich vorbei ist", so der Sänger.

Unbeeindruckt davon blieb auch Ariel (22) ihrer Linie treu. "Er hat es geschafft, ganz Deutschland zu manipulieren", warf sie Ofarim vor. Auch in einem Stern-Interview nach dem Dschungelcamp stand Ariel hinter ihren Äußerungen bei Ibes.

Damit steht sie nicht allein da. Auch andere Prominente positionierten sich nach der Krönung von Gil Ofarim zum Dschungelkönig eindeutig. Allen voran Amira Aly, die ihrem Ärger über den neuen Dschungelkönig in ihrem Podcast Luft machte.

Darin äußerte sie sich fassungslos darüber, dass sich die Zuschauer des Dschungelcamps "so einfach manipulieren lassen". Sie habe ein massives Problem damit, dass sich Ofarim "immer noch als Opfer darstelle".