Wilhelshaven.- Die friesische Krimiserie "Dünentod- Ein Nordsee-Krimi" basiert auf den Büchern von Sven Koch (55) und erfreut sich großer Beliebtheit beim Publikum. Zuletzt sahen sich drei Millionen Krimifans die RTL-Serie an.

„Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ kehrt jetzt mit zwei neuen Folgen ins Fernsehen zurück. Am 11. und 18. Februar zeigt RTL die Fälle „Schatten der Vergangenheit“ und „Tödliche Geheimnisse“. Aber es gibt nicht nur Grund zur Freude für die Fans: Nach sieben Fällen verabschiedet sich Hauptdarstellerin Pia Barucki (Femke Folkmer) aus der Serie.

Spannende Folgen "Dünentod- Ein Nordsee-Krimi" sind bald bei RTL zu sehen

Bald ist es soweit, denn am 11. Februar 2025 wird die 6. Folge "Schatten der Vergangenheit" um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Dabei ermitteln Hauptkommissar Tjark Wolf und Hauptkommissarin Femke Folkmer zusammen gegen einen unbekannten Mörder.

6. Folge "Dünentod: Das passiert in "Schatten der Vergangenheit"

Ein Mann wird beim Joggen in den Dünen erschossen, eine Frau in ihrem Auto. Beide Fälle haben neben der Tatwaffe vor allem eines gemeinsam: Der Täter nummeriert die Toten in Nachrichten, die er per SMS an Tjark sendet. Das Ermittlerteam steht vor einem Rätsel: Warum sendet der Täter Nachrichten an Tjark? Warum hat er die Opfer nummeriert? Ist es vielleicht etwas Persönliches?

Diese letzte Frage stellt sich nicht mehr, als Tjark das Video der entführten Barbara bekommt. Darin ist er mit den Worten "Für Tjark" vom Täter direkt adressiert. Für die Ermittler beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn wenn sie das Rätsel nicht lösen und den Mörder nicht finden, werden sie Barbara nicht retten können.

Die Folge basiert auf dem Roman "Dünensturm" von Sven Koch.

7. Folge "Dünentod": Das ist die Handlung von "Tödliche Geheimnisse"

In der 7. Folge "Tödliche Geheimnisse" am 18.Februar 2025, welche die letzte für Pia-Micaela Barucki ist, wird es für Ermittlerin Femke persönlich. Denn sie ist in die kriminellen Handlungen mehr involviert, als ihr Recht ist: Femke Folkmer kannte das Mordopfer aus Jugendtagen.

Sein Tod scheint im Zusammenhang mit einem Einbruch zu stehen, der seltsamer Weise nicht angezeigt wurde. Die Spur der Ermittlungen führt Femke und Tjark direkt in die bessere Gesellschaft der kleinen Gemeinde Bülkersiehl, die bald von weiteren Morden erschüttert wird. Offensichtlich ist das Ermittlerteam einem Verbrechen auf die Spur gekommen, welches mit allen Mitteln vertuscht werden soll.

Die Folge basiert auf dem Roman "Dünenblut" von Sven Koch.

Beide Folgen sind übrigens jeweils eine Woche vorher beim Streamingdienst RTL+ zu sehen.

Darum verlässt Hauptkommissarin Femke Folkmer (Pia Barucki) die Serie "Dünentod"

Die Folge "Tödliche Geheimnisse" ist die letzte in der Reihe, in der Pia Barucki zu sehen sein wird. Die Schauspielerin möchte sich danach neuen Herausforderungen stellen.

Mit diesen Worten verabschiedet sich Pia Barucki von ihrem Team und den Zuschauern: "Femke Folkmer hat mit ihrer etwas spröden, aber scharfsinnigen Art mein Herz erobert und ich habe es geliebt, sie drei Jahre lang verkörpern zu dürfen. Ich bedanke mich bei unseren treuen Zuschauer*innen, die so wohlwollend diese neue Reihe und uns als Ensemble aufgenommen haben, ebenso bei RTL und der Produktionsfirma Made For Film, die mir diese feine Rolle anvertraut und mich respekt- und liebevoll auf dieser Reise begleitet haben und natürlich den vielen Kolleg*innen vor und hinter der Kamera, die mit geballter Kraft diese Geschichten realisiert haben."

Der Abschied von Pia Barucki soll sich nicht auf die Zukunft der Krimiserie auswirken. Die Fortsetzung von "Dünentod" ist laut RTL "beschlossene Sache". Fans können sich auf neue, spannende Kriminalfälle freuen.