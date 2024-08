Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Die Schauspielerin wurde mit der Ehrendoktorwürde in den bildenden Künsten des American Film Institute ausgezeichnet.

Los Angeles - Nach einem Oscar und zahlreichen weiteren Auszeichnungen hat die US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis (65) jetzt auch noch eine Ehrendoktorwürde erhalten. Curtis sei mit der Ehrendoktorwürde in den bildenden Künsten des American Film Institute ausgezeichnet worden, berichteten US-Medien übereinstimmend. Verliehen wurde ihr die Ehrung in Los Angeles von „Halloween“-Regisseur John Carpenter. „Wir haben "Halloween" gemacht und es hat uns alle berühmt gemacht, aber ganz besonders Jamie Lee. Sie wurde die Königin der Horrorfilme“, sagte er.

Curtis bedankte sich bei Carpenter für „mein ganzes Leben“. „Ich sollte hier eigentlich gar nicht sein, denn ich war keine gute Schülerin.“ Curtis wurde mit Filmen wie „Ein Fisch namens Wanda“, „True Lies“ und zuletzt „Everything Everywhere All At Once“ berühmt.